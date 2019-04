Megszavazta a londoni alsóház a Brexit további halasztásának kezdeményezését

Nagy többséggel jóváhagyta kedden a londoni alsóház, hogy Theresa May miniszterelnök az Európai Unió szerdai csúcsértekezletén kezdeményezze a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) további halasztását.



A kormányzati indítványra 440, ellene 110 képviselő voksolt.



Theresa May hivatalosan múlt pénteken kérte a Brexit legfeljebb június 30-ig terjedő halasztását Donald Tuskhoz, az Európai Tanács elnökéhez intézett levelében. A javaslat szerint ha e határidő előtt sikerül ratifikálni a Brexit-megállapodást - amelyet az alsóház eddig háromszor elutasított -, akkor a halasztási időszak is előbb véget érne.



A ház elé kedden a kormány terjesztette be a halasztási kérelem jóváhagyásáról szóló indítványt. A képviselők azonban már előző este törvénybe iktatták azt az ellenzéki indítványt, amely egyenesen kötelezi Theresa May miniszterelnököt a Brexit-határidő további hosszabbításának kezdeményezésére, elkerülendő a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból.