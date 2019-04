Mintegy tízezren vettek részt Belrádban a Vucic elnök elleni újabb tüntetésen

"Az elnök saját kezében összpontosította a végrehajtó és a törvényhozó hatalmat"

Ismét mintegy tízezren tüntettek szombaton Belgrád központjában Aleksandar Vucic elnök politikája ellen, az államfő távozását követelve, holott a szervezők minden korábbinál nagyobb kormányellenes tüntetést akartak összehozni. Az "Egy az ötmillióból" jelszóval december eleje óta hétről hétre megtartott tiltakozás résztvevői ezúttal a szabad média és a választások tisztességes feltételeinek megteremtését szorgalmazták.- jelentette ki a tüntetés egyik szónoka, Cedomir Cupic politológus és jogászprofesszor. "Most hozzálátott, hogy az igazságszolgáltatást is maga alá gyűrje. Ővele Szerbiának semmilyen jövője nincsen" - mondta Cupic.A tüntetések jelszava arra utal, hogy az első tiltakozást követően Aleksandar Vucic kijelentette, akkor sem enged a követeléseknek, ha ötmillióan vonulnak utcára. Mivel ez körülbelül a választásra jogosult lakosság egészének felel meg Szerbiában, a tiltakozók a kijelentést úgy értelmezték, hogy az elnök diktatúrát vezetne be. A tiltakozások mögött álló, Szövetség Szerbiáért (SzS) nevű ellenzéki tömörülés soraiban baloldali és jobboldali pártok egyaránt megtalálhatók. A szervezők állításuk szerint fel akarják hívni a figyelmet mindazokra a problémákra, amelyekkel Szerbiának szembe kell néznie, és amelyek oka az államfő és az általa vezetett párt. A tiltakozók azonban mindeddig nem tudtak világos politikai programot hirdetni. A mostani megmozduláshoz a szervezők országszerte próbáltak mozgósítani, a részvétel azonban jóval elmaradt a várakozásuktól.A Vucic elnök által ellenőrzött médiumok hetek óta azzal igyekeznek lejáratni a tüntetőket, hogy erőszakos cselekményre készülnek. A kormánypárti média napok óta beharangozott zavargásnak és erőszaknak azonban nyoma sem volt szombaton. Az ellenzéki mozgósításra válaszul az elnök is utcára szólította támogatóit, bejelentve, hogy az április 19-ére meghirdetett belgrádi nagygyűlésén 12-15-ször többen lesznek, mint bármelyik eddigi ellenzéki megmozduláson. Úgy fogalmazott: ez lesz az utóbbi ötven év legnagyobb demonstrációja az országban.