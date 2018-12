Pokolgépes támadást hajtottak végre Irakban, az Iszlám Állam egykori erősségében

Ez volt az első merénylet, amióta az iraki erők 2017 augusztusában visszafoglalták a város az IÁ-tól.



A Moszultól mintegy 80 kilométerre fekvő Tell-Áfárban, illetve a településhez tartozó 47 faluban szunniták, síita türkmének, kurdok és más nemzetiségűek is laknak.



A városban számos erőszakcselekmény történt az iszlám két különböző ágához tartozó szunniták és síiták között Irak 2003-as amerikai inváziója után, és innen származott az IÁ több magas rangú parancsnoka is.



A mintegy 200 ezer lakosú város a dzsihadisták ellenőrzése alá került 2014-ben, amikor az IÁ jelentős területeket rohant le Irakban és Szíriában.



Tell-Áfár 2017-ben került az amerikaiak vezette szövetség támogatta iraki biztonsági erők kezére, ez volt az utolsó terület, amelyet északon visszafoglaltak, amikor a harcok a szíriai határ felé húzódtak. A városban azóta is jelentős létszámú biztonsági erő állomásozik, és többnyire nyugodt volt a helyzet.