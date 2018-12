Rhesusmajmok szállták meg az indiai kormány hivatalait: riogatják a tisztviselőket, ételt lopnak, iratokat tépnek szét

Az indiai kormány jövőre kemény választási küzdelemnek néz elébe, ezt megelőzően azonban olyan ellenféllel kell szembenéznie, amely van olyan ravasz, mint bármely politikai riválisa; komoly fenyegetéssé váltak ugyanis az újdelhi hivatalokban garázdálkodó rhesusmajmok csoportjai.



A makákók nagy felfordulást okoznak azzal, hogy ételt és mobiltelefonokat is kikapnak az ember kezéből, de bundás betörőként is terrorizálják az indiai főváros és térségének lakóit.



A majmok gyakorlatilag megszállták az újdelhi parlament és a kulcsfontosságú minisztériumok térségét, kezdve a kormányfő hivatalától a pénzügyi és a védelmi tárca épületéig, nemcsak a köztisztviselőket riogatva.



"Gyakran csennek ételt a járókelőktől, néha meg az ablakokon bemászva iratokat és dokumentumokat tépnek szét" - számolt be a kellemetlenségeket okozó majmokról Ragini Sarma, az indiai lakásügyi minisztérium egyik munkatársa.



A parlament téli ülésszakának kezdetére tekintettel novemberben az indiai képviselőknek körlevélben adtak tippeket a majomtámadások elkerülésére. Ezek között szerepel például az, hogy nem szabad a makákókat ingerelni, de nem ajánlatos szemkontaktust sem létesíteni velük, s végképp rossz ötlet, ha valaki egy anyamajom és kicsinye közé keveredik.



Az indiai városok robbanásszerű növekedése kiszorította természetes élőhelyükről a rhesusmajmokat, amelyek így városi környezetben kénytelenek ennivaló után kutatni. A hindu többségű Indiában számosan tisztelik és etetik is az állatokat, amelyekről úgy tartják, kapcsolatban állnak Hanumánnal, a majomfejű és -farkú félistenséggel.



"Ez a társadalmi-vallási hagyomány az etetéssel ördögi kört teremtett" - mondta Asmita Sengupta, ökológia kutató. "Hozzászoknak, hogy etetik őket, és ezzel elveszítik félelmüket az embertől" - mutatott rá a tudós. Sengupta hangsúlyozta: "Aktívan kutatnak további étel után, s ha nem etetjük őket, agresszívvé válnak".

Narendra Modi indiai miniszterelnöknek is meggyűlt a baja a makákókkal, amikor 2015-ben internetet akart bevezettetni Váránaszi városába. Terveit azonban a Gangesz folyó partján lefektetett optikai kábeleket megrágcsáló majmok százai szabotálták el. Amikor pedig Barack Obama volt amerikai elnök látogatott abban az évben Újdelhibe, a városvezetés seprűnyéllel és csúzlival "felfegyverzett" embereket fogadott fel a majmok ellen.

Egynémely találkozó ember és makákó között tragikus véget ért. 2007-ben majmok lökték le otthona erkélyéről újdelhi akkori polgármester-helyettesét, S.S. Bajvát a halálba. A múlt hónapban pedig egy 12 napos csecsemőt ragadott el és ölt meg egy majom Agrában.



Mivel védettséget élveznek, a majmok rendkívüli mértékben elszaporodtak Újdelhiben és a környező indiai államokban, populációjukra vonatkozóan azonban nem állnak rendelkezésre hivatalos becslések.



India számos stratégiához folyamodott már a majomfenyegetés elhárítására. Több éve a nagyobb testű fekete langurokat vetették be, hogy elriasszák a makákókat. Ez a gyakorlat azonban abbamaradt, amint betiltották a langurok fogságban tartását.



A hatóságok négy éve egy részben sikeres megoldásra bukkantak. Felfogadtak 40 férfit, akik langurnak öltözve rikoltozással próbálták elriasztani a majmokat.



"Majomriasztónak hívjuk őket, és szerződéses munkavállalók" - mondta egy névtelenséget kérő indiai köztisztviselő. Ugyanakkor hozzáfűzte, hogy a stratégia csak részben vált be, mert a rhesusmajmok bár a rikoltozást hallva elmenekülnek, de ahogy a majomkosztümös férfiak elmennek, már vissza is térnek.