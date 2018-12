Szökőár pusztított Indonéziában: tovább emelkedett az áldozatok száma

Nugroho egyúttal figyelmeztetett: az áldozatok száma várhatóan tovább fog nőni. A cunami szombat este fél tíz körül keletkezett a Jáva és Szumátra szigetek közötti Szunda-szoros térségében, Banten és Lampung tartományokat érintette.Nugroho korábban azt közölte, hogy a szökőárt vélhetően a szorosban lévő Krakatau vulkán kitörése, és az azt követő víz alatti földcsuszamlás váltotta ki. A cunami erejéhez a telihold miatti dagály is hozzájárulhatott - jegyezték meg katasztrófavédelmi tisztviselők. Szakértők közölték: vélhetően azért nem adtak ki cunamiriasztást a hatóságok, mivel nem földmozgás váltotta ki a szökőárt, hanem vulkánkitörés, aminek az ereje elnyomhatta a földcsuszamlás "zaját". A természeti katasztrófa nyomán az ENSZ humanitárius segítségnyújtást ajánlott fel az indonéziai kormánynak. "Különleges katasztrófaelhárító csapataink vannak a helyszínen, amelyek évek óta együttműködnek Indonéziával azért, hogy készen álljon az ilyen katasztrófákra" - mondta Genfben Herve Verhoosel, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) szóvivője.

Felkerült a közösségi médiára egy videofelvétel, amelyen a Banten tartománybeli Tanjung Lesung városban a szökőár lesújt egy tengerparti koncert résztvevőire. Egy áramszolgáltató vállalat mintegy 260 alkalmazottja és hozzátartozóik szórakoztak a parton, amikor a víztömeg elárasztotta a területet, és romba döntötte a színpadot és a többi építményt. Az emberek rémülten próbáltak menekülni a felvételen. Csak ezen a helyen 33 ember vesztette életét, 13 pedig eltűnt.

Az áldozatok többsége belföldi turista, a legtöbben, 33-an Banten tartomány Pandeglang térségében vesztették életüket.

Az indonéziai fővárostól, Jakartától mintegy 200 kilométerre fekvő vulkán június óta több alkalommal is kitört. Pénteken 400 méteres magasságba lövellt hamufelhőket, az indonéziai geológiai ügynökség azt tanácsolta, hogy senki se közelítse meg a tűzhányó kráterének 2 kilométeres körzetét.

A Nugroho által a Twitteren közzétett felvételeken jól látható, ahogy a víz elönti az utcákat az érintett területeken.

Beszámolók szerint egyes helyeken csaknem 20 méteres magassággal ért partot az árhullám. A Hszinhua kínai hírügynökség jelentése szerint Lampung tartományban több mint 100 épület összedőlt, sokan a romok alatt rekedtek.

A legfrissebb hivatalos összesítés szerint 430 otthonban, 9 szállodában és 10 hajóban keletkeztek súlyos károk.

A hatóságok szerint félő, hogy az áldozatok száma nőni fog.

Indonéziában legutóbb szeptemberben pusztított természeti katasztrófa: Celebesz szigetét rázta meg egy 7,5-ös erősségű földrengés, az azt követő szökőár következtében több mint 2 ezren haltak meg és mintegy 4600-an szenvedtek sérüléseket.