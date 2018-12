Teherán védelmébe vette rakétaprogramját

Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, az ország igényeit tartja szem előtt, és nem sérti az ENSZ határozatait. "Az ENSZ Biztonsági Tanácsának nincs olyan határozata, amely megtiltaná Irán rakétaprogramját, vagy rakétakísérletek végzését" - jelentette ki Bahrám Kászimi az el-Majádín tévécsatornának. Mindazonáltal nem erősítette meg az amerikai állítást a rakétateszt végrehajtásáról.



Mike Pompeo amerikai külügyminiszter azt mondta szombaton: Irán közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával hajtott végre kísérletet, és ezzel megsértette az ENSZ BT 2231-es határozatát. Olyan közepes hatótávolságú rakétáról van szó, amely képes több atomtöltetet is hordozni - tette hozzá.



Irán azt is tagadta eddig, hogy volna olyan rakétája, amely képes akár csak egy atomtöltetet is hordozni.



"A rakétakísérleteket (...) a védelmünk és az ország elrettentő képessége érdekében hajtjuk végre, és folytatni fogjuk ezt" - idézte a Taszním félhivatalos iráni hírügynökség Abul-Fazl Sekárcsi dandártábornokot, az iráni fegyveres erők szóvivőjét.



"Folytatni fogjuk a rakéták fejlesztését és tesztelését is. Ez a (nukleáris) megállapodások keretén kívül esik, és a nemzetbiztonságunk része, amellyel kapcsolatosan egyetlenegy országtól sem fogunk engedélyt kérni" - mondta.



Sekárcsi szintén nem erősítette meg az iráni rakétateszt tényét.



Ezt megelőzően John Bolton, Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója Twitter-bejegyzésében azt írta: "Irán épp az imént tesztelt (...) egy olyan ballisztikus rakétát, amely képes elérni Izraelt és Európát. Ez a provokatív viselkedés elfogadhatatlan".



Az ENSZ BT 2015. július 20-ai 2231-es határozatával jóváhagyta az akciótervet, amely Irán megállapodása nukleáris programja korlátozásáról hat nagyhatalommal.



"Ironikus, hogy Ön egy olyan határozatot idéz, amelyet az Egyesült Államok nemcsak megszegett a nukleáris megállapodás egyoldalú és szerződésszegő felmondásával, hanem más országokat is arra buzdít, hogy szegjék meg azt, sőt büntetéssel fenyegetőzik, ha eleget tesznek a megállapodásnak" - mondta Kászimi közvetlenül Pompeónak címezve.



Az amerikai elnök májusban mondta fel az Egyesült Államok részéről a hathatalmi megállapodást, és ismét szankciókat vezetett be Irán ellen. Az elnök azzal indokolta ezt, hogy a megállapodás rossz, mert nem tiltja Iránnak a ballisztikus rakéták kifejlesztését, és a vele szövetséges erők fegyverrel való támogatását Szíriában, Jemenben, Libanonban és Irakban.