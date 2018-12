Több ezren tüntettek Ausztriában a kormány ellen

Hozzávetőleg 17 ezren tüntettek Bécsben az osztrák kormány migrációs és szociális politikája ellen szombaton.



A tiltakozást a Sebastian Kurz kancellár vezette kormány megalakulásának egyéves évfordulója alkalmából tartották. Ausztriában 2017. december 18. óta a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) koalícióban kormányoz a tőle jobbra álló Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ).



A rendőrség 17 ezer aktivistáról számolt be, míg a tüntetések szervezője, a "Forró tavasz szövetség" szerint 50 ezer résztvevő volt.



"A jobbra húzódás, a rasszizmus és a szociális megszorítások" elleni tüntetésre baloldali politikai erők, szakszervezetek, feminista és idegengyűlölettel szemben alakult csoportok hívták az embereket. 520 rendőr biztosította a békésen lezajló tüntetést.



"A szövetségi kormány megszorításokat vezet be az egészségügy, a szabadidő és a társadalombiztosítás terén az osztrákok többségére nézve, míg adóengedményeket tesz a nagyvállatoknak és a leggazdagabbaknak" - hangsúlyozta Käthe Lichtner, az Offenzíva a jobboldal ellen nevű antifasiszta csoport szóvivője szombati közleményében.



Az utcára vonuló emberek emellett kifogásoltak az osztrák óvodákban és általános iskolákban bevezetni tervezett fejkendőtilalmat is. Egyes aktivisták sárga mellényeket viseltek, amelyek az Emmanuel Macron francia államfő kormánya elleni tiltakozások szimbólumaivá váltak.



Sebastian Kurz osztrák néppárti kancellár és Heinz-Christian Strache szabadságpárti alkancellár kormánya bevándorlásellenes politikát folytat, amelynek részeként lefaragna a sokgyermekes családok támogatásából is. Az intézkedés, amely mindenekelőtt külföldieket céloz, osztrák állampolgárokat is érint.



Szintén nagy felháborodást váltott ki az osztrák munkajogi törvények lazítása, ami lehetővé teszi a napi tizenkét órás munkavégzést. A bécsi vezetés ugyanakkor adóreformot jelentett be jövőre, ami a kis- és közepes jövedelmű munkavállalókat tehermentesítené.