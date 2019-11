10 éve szolgál kántorként a piaristáknál Kuzma Levente

Világszerte elismert orgonaművész a Szegedi piarista templom kántora. Kuzma Levente 2021-ben az Egyesült Államokban játszik majd.

Kuzma Levente a fiatal orgonaművész-generáció egyik legsokoldalúbb egyénisége, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint számos nemzetközi versenydíja, a gyerekkora óta tartó egyházzenészi pályafutása, illetve kiemelkedő pedagógiai és közéleti tevékenysége. Idén ünnepli tizedik évfordulóját annak, hogy a Szegedi piarista templom kántora lett, ennek kapcsán jubileumi hangversenyt tartott november 19-én, s ebben közreműködött a Partiscum Kórus, a Szegedi Szimfonikus Zenekar rézfúvós művészei és az SZTE Bartók Béla Zeneművészeti Kar szimfonikusai is. Az est során felcsendült többek közt A. Gulimant: Offertoire és J. Rutter: Gloria című darabja is, de Josef Rheinberger műveiből is hallhatott a nagyérdemű néhányat.

19 évesen kezdődött

Lapunk kérdésére Kuzma Levente elárulta, a megszokotthoz képest későn, 19 évesen kezdett el az orgonával foglalkozni, előtte csellózni tanult. Édesapja kántor volt, így volt előtte jó példa, ezt pedig követte. – Nem volt kérdés, hogy jelentkezzek az állásra a templomba, amikor tíz évvel ezelőtt meghirdették azt, azonban komplex munkát kaptam, nemcsak orgonista lettem, hanem zenepedagógus is az iskolában. Idén tíz éve annak is, hogy a szegedi Lieto Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója vagyok – részletezte a művész.

Gyakorolni, gyakorolni

Mint mondta, a jó orgonista titka a folyamatos gyakorlás és fejlesztés, ehhez el kell látogatni más országokba is elsajátítani az új trendeket és technikákat. – Idén például egy orgonista a balettel hozta párhuzamba az orgonajátékot, minden országban megjelennek a klasszikusok is más-más formában, illetve most ismét nagy korát éli a némafilm – tette hozzá.

Irány az USA

Beszámolója szerint megállás sosincs, folyamatosan új feladatokat, rengeteg külföldi felkérést kap, hamarosan az Amerikai Egyesült Államokba és a Közel-Keletre is elutazik, ahol fesztiválokon csendül majd fel játéka.

Külföldön is ismert

Kuzma Levente számára a nemzetközi hangversenyéletbe történő belépést a 2004-es svédországi Göteborg International Organ Academy jelentette. Azóta számos nagy sikerű hangversenyt adott már olyan helyszíneken, mint a turkui Dóm, a londoni St. Andrew Holborn Church, a philadelphiai Calverton Center, a Vittorio Veneto-i Duomo di Serravalle vagy a moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium. Emellett meghívott vendégművésze volt rangos orgonakoncert-sorozatoknak, például Olaszországban, Németországban, Svédországban és Izraelben is. 2021 szeptemberében az American Guild of Organists meghívására a Washingtoni Nemzeti Katedrálisban ad hangversenyt.

Virágzó pálya

Aktív koncerttevékenysége mellett előadások, kurzusok rendszeres szereplője, intézményvezetőként, zenepedagógusként és ének-zene tanárként képviseli a magyar zeneoktatási hagyományokat szerte a világban, akár az elméleti, akár a hangszeres oktatásban.

Elismerések sora

Már fiatal művészként több elismerést is bezsebelt, például a 2009-es „Timorgelfest” Nemzetközi Orgonaverseny kiemelt első díját a romániai Temesváron, 2010-ben az olaszországi Montecchio Maggiore-i orgonaversenyen második helyezést ért el, míg 2011-ben Moszkvában, Oroszország legrangosabb versenyén, az Alexander Gedike orgonaversenyen a döntőbe jutott. 2015-ben Szeged város művészeti díjjal is elismerték. 2017-ben már saját lemeze is megjelent Masterworks címmel.