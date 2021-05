A bőrszín szülte előítéletekkel is foglalkozik a Vándorok

Hétfőn jelenik meg Barát Enikő, azaz B. E. Belle negyedik regénye, a Vándorok. Az írónő új könyve ismét olyan témákat feszeget, amelyekről az emberek nem szívesen beszélnek: a regény a családi, a közösségi és a társadalmi elvárásokkal is foglalkozik, mindezt a szentesi írónő egyedi stílusába csomagolva.

A koronavírus-járvány miatt szünetelnek a színházi előadások, így az utóbbi hónapokban csak az írásra koncentrált Barát Enikő: a B. E. Belle írói néven publikáló szentesi szerző ne­­gyedik regénye hétfőn kerül a könyvesboltok polcaira.

Mellékszereplőkből főszereplők

– Nem fért meg együtt az írás, a színház és a civil szakmám, ezért még 2019 decemberében felmondtam a munkahelyemen. Aztán, miután a járványhelyzet miatt leálltak a színházi előadások is, így csak az írás töltötte ki az életemet – idézte fel a közelmúltat az írónő.

Most megjelenő könyvében egy korábbi regénye, a Hazugok karakterei köszönnek vissza. – Az Árvák után visszatértem a szórakoztató irodalomhoz, az olvasóim is ezt szokták meg tőlem. A mostani regényem rokon a Hazugokkal, azt is szoktam mondani, hogy „tesók”: az ottani két mellékszereplő lett a Vándorok főszereplője, a Hazugok főszereplői pedig mellékszereplőkként je­­lennek meg ebben a regényben. Úgy látom, hogy mostanra kialakult egy stabil olvasótáborom. Én megmaradtam ugyanannak a szabadszájú író­­nőnek, aki voltam. Akinek bejön ez a stílus, az jön velem tovább az úton – fogalmazott Barát Enikő.

A romantikus szál

A szentesi írónő legújabb könyvében ismét a romantikus szál érvényesül, de az olvasók eb­­ben a regényben is kapnak komolyabb mondanivalót is: az édesapja után kutató táncoslány lélekfelszabadító történetében azzal is foglalkozik, milyen maradandó sérüléseket okoznak a családi, közösségi, társadalmi elvárások az emberek életében még a 21. században is. – Szeretek „belenyúlni” olyan témákba, amelyekről az emberek nem szívesen beszélnek, ilyen a bőrszín szülte előítélet is – tette hozzá a szerző.

Új könyvet hoz a nyár

A hétfőn megjelenő Vándorok a Libri kiadó előrendelési sikerlistáján a harmadik helyig jutott, a Book24 listáját pedig három hétig vezette, de azóta is az első háromban van. Ez a könyv is az írónő saját kiadójánál, a Maratonnál jelenik meg, ahol újabb regények kiadását is tervezi.

– Amióta valamivel több mint egy éve létrehoztam a saját kiadóm, két regényem és öt novellám jelent meg itt. A saját kiadó alapításával a saját lábamra szerettem volna állni, ez nagyobb szabadságot, függetlenséget jelent. A saját könyveim mellett idén két író könyve is debütál nálunk: ősszel egy első könyves szerző regénye jelenik meg nálunk, az év végén pedig egy olyan könyv, amelyben társszerzőként működök közre. Ezenkívül nyárra egy újabb regénnyel készülök, ez a könyv is már a szerkesztőnél van. Ez egy igazi könnyed, nyári történet lesz, de egyelőre még nem szeretnék többet elárulni róla – beszélt a jövőről Barát Enikő.