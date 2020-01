Aba-Novákkal ünnepli a kultúrát a makói múzeum

Aba-Novák Vilmos a modern magyar festészet, különösen a monumentális piktúra egyik eredeti tehetsége, a két világháború közti időszak ünnepelt freskófestője, hivatalosan támogatott művész volt. 1912-ben iratkozott be a Képzőművészeti Főiskolára. Ösztöndíjasként Szolnokon Fényes Adolf mellett dolgozott, katonai szolgálata után Olgyai Viktornál grafikát tanult. 1922-ben rendezte első grafikai kiállítását az Ernst Múzeumban. Bejárta szinte az egész világot, számtalan díjat, elismerést nyert. A párizsi kiállításon képeit meglátva Pablo Picasso ezt kérdezte: „Ki ez az őrült zseni?” 1936-ban festette a szegedi Hősök Kapuja freskóját, amit 1945 után lemeszeltek, de utóbb restaurálták, s ma már eredeti pompájában látható. Halála után, 1943-ban a Nemzeti Szalonban, 1962-ben az Magyar Nemzeti Galériában, 1963-ban pedig Varsóban, Prágában és Kassán, 1964-ben Székesfehérvárott rendeztek műveiből gyűjteményes kiállítást.

