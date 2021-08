Egy nap az ősi mesterségek jegyében Ferencszálláson – Fotók

Ferencszálláson már másodszor rendezték meg az ősi mesterségek napját, amelyen helyi, környékbeli és határon túli magyar kézművesek mutatták meg alkotásaikat, miközben hagyományőrző csoportok léptek fel. Az egész napos programot a helyi nyugdíjas klub szervezte meg.

– A mai fiataloknak már nem könnyű átadni a hagyományokat. Próbálkozunk, igyekszünk becsalogatni őket mindenféle rendezvényekkel, de az igazság az, hogy a legtöbbjüket már nem a kézműveskedés érdekli, hanem az okostelefon – mondta Fehér Piroska, aki a vajdasági Csókáról jött, az ottani Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület csoportjának tagjaként.

Elhozták legszebb munkáikat is, amelyeket kiállítottak a ferencszállási faluházban. Horgolnak, hímeznek, varrnak, de például poharakat ugyancsak díszítenek dekupázs-technikával.

Ő maga azért szeret kézműveskedni, mert megnyugtatja, és mivel mindezt az édesanyjától tanulta, egy kicsit őrá is emlékezik, amikor ezzel foglalkozik. Azt is elmondta, nagyon tetszik nekik a találkoztató: kellemes, szórakoztató nap ez, ami egyben hasznos is.

– Sok mindent tudunk tanulni egymástól – tette hozzá.

A rendezvény amúgy nem csak kiállításból állt: a színpadon hagyományőrző csoportok léptek fel, délben pedig tájjellegű finomságokkal vendégelték meg a résztvevőket. Ráadásként néhány mesterséget ki is lehetett próbálni. Ha Ferencszálláson történik valami érdekes, amögött a legtöbbször valamilyen módon a helyi nyugdíjas klub áll. Most is így volt, ők szervezték meg az egész napos programot.

– Igyekszünk mindig új csoportokat is hívni, hogy a rendezvény minél érdekesebb legyen – mondta Galamb Sándorné, a klub vezetője.

Mint megtudtuk, a találkozóra többek között olyan mesterségek képviselői jöttek el, mint a szappankészítés, a szőnyegszövés, a kosárfonás, az agyagozás, a méhészet vagy a csigatészta-sodrás. Galambné szerint az, hogy ezeket az embereket sikerült összeterelni, ráadásul szép számú közönség is kíváncsi volt rájuk, azzal a reménnyel kecsegtet, hogy még sokáig művelni fogják mesterségüket.