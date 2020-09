Elkezdődött a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál

A filmes seregszemle programjának gerincét a vetítések adják, szakmai rendezvények, mesterkurzus és kerekasztal-beszélgetések kapcsolódnak a filmekhez.

A járvány miatt számos filmes rendezvény maradt el a közelmúltban Magyarországon, ezért a szokottnál is nagyobb szakmai érdeklődés kíséri a IV. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivált. Idén re­­kordszámú, összesen 538 ne­­vezés érkezett. A fesztivált a százéves Belvárosi moziban rendezik, és több programmal is megemlékeznek a névadó, Zsigmond Vilmos születésének 90. évfordulójáról. Az első nap nyitóprogramja, ahogy eddig minden évben, most is a tiszteletadásról szólt.

Kozma József, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke méltatta Szeged sokszínű és gazdag kulturális életét, míg Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény és Médiaközpont ügyvezető igazgatója az idei fesztivál kapcsán azt nevezte a legnagyobb eredménynek, hogy meg tudják tartani a programot, és nem kellett lemondani a járványhelyzet miatt, mint sok más kulturális rendezvényt.

A fesztivál további programja:

Szeptember 9. szerda 9:30 Art Mozi Közgyűlés Belvárosi Mozi Csőke József terem 11:00 „Szép képeket könnyű készíteni” (Zs.V.) – Kerekasztal beszélgetés Beszélgetőtársak: Szabó Gábor operatőr, Herner Dániel producer, Papp Szilvia vágó, Novák Erik rendező, Herbai Máté operatőr, Karl Bardosh filmrendező, moderátor: Gelencsér Gábor filmesztéta Új filmes képalkotási módok Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos terem 14:00 Versenyprogram – Kisjátékfilmek Animal 20’, El Monstruo Invisible 29’, Auksines Minutes 10’ https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/rovidfilm Belvárosi Mozi Balázs Béla terem 14:00 Gyerünk a moziba be! Szegedi mozitörténet a bioscoptól a filmszínházig A várostörténeti séta várhatóan 15:30-ig tart Indulás a Belvárosi Mozi bejáratától 15:00 Hazai kedvencek ELDORÁDÓ https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/eldorado Belvárosi Mozi Csőke József terem 15:30 Versenyprogram – Kísérleti filmek Hey You 5’, Fightin Gravity 2:30’, Növekvő 2:10’, Strength 3’, Muedra 10’ https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/kiserleti-film Belvárosi Mozi Balázs Béla terem 16:00 Beszélgetés a kísérleti filmek alkotóival Moderátor: Bárány Bence Belvárosi Mozi Kávézó 16:00 Zsigmond Vilmos 1930 Premier- VAS ÉS LÓ Rövidfilm, r: Karoly Bardosh, op: Zsigmond Vilmos Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos terem 17:00 Versenyprogram – Kisjátékfilmek Recharge 17’, Iceberg Nation 4’, Nameless 9’ Belvárosi Mozi Balázs Béla terem 17:00 Hazai kedvencek 1945 https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/1945 Belvárosi Mozi Csőke József terem 18:00 Premier előtt NINCS PARANCS https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/nincs-parancs Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos terem 18:00 Versenyfilm STYX Nagyjátékfilm https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/styx Belvárosi Mozi Balázs Béla terem 19:30 Beszélgetés a Nincs parancs c. film alkotóival Moderátor: Vágvölgyi B. András Belvárosi Mozi Kávézó 20:00 Zsigmond Vilmos 1930 A SZARVASVADÁSZ https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/a-szarvasvadasz Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos terem 20:00 Versenyprogram MAGDOLNA Nagyjátékfilm https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/magdolna Belvárosi Mozi Balázs Béla terem 21:40 Beszélgetés a Magdolna c. film alkotóival Moderátor: Sághy Miklós Belvárosi Mozi Kávézó

Szeptember 10. csütörtök 11:00 „Nekem a fekete-fehér a mániám” (Zs.V.) – Kerekasztal beszélgetés Beszélgetőtársak: Török Ferenc rendező, Kardos Sándor operatőr, Kende János operatőr, Buvári Tamás rendező, moderátor: Soós Tamás filmkritikus Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos terem 14:00 Versenyprogram – Kisjátékfilmek Adela 14:22’, Moonrise Carcosa 16’, Jesenji Valcer/Autumn Waltz 19’ These Broken Wings 17’ XVII 27’ https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/rovidfilm Belvárosi Mozi Balázs Béla terem 16:00 Versenyprogram SPIONEN Nagyjátékfilm https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/spionen Belvárosi Mozi Balázs Béla terem 16:00 Hazai kedvencek SEVELED https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/seveled Belvárosi Mozi Csőke József terem 18:00 Hazai kedvencek AZ ÉN XX. SZÁZADOM Fényképezte Máthé Tibor életműdíjas https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/az-en-xx-szazadom Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos terem 18:00 Vendégünk a Malter Vándorfesztivál From Above/Felülnézet 15’, Falu Fessön 22’, Maszatvár 20’, Kék óra 20’ https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/malter-filmfesztival-filmvalogatas Belvárosi Mozi Csőke József terem 19:00 Versenyprogram VALAN – AZ ANGYALOK VÖLGYE Nagyjátékfilm https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/valan-az-angyalok-volgye Belvárosi Mozi Balázs Béla terem 20:15 Premier előtt TISZT ÉS KÉM – A DREYFUS-ÜGY https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/tiszt-es-kem-a-dreyfus-ugy Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos terem 20:40 Beszélgetés a Valan alkotóival Moderátor: Király Hajnal Belvárosi Mozi Kávézó

Szeptember 11. péntek 11:00 Életmű-díjasok mesterkurzusa Kende János és Máthé Tibor életmű-díjas operatőrökkel Szabó Gábor beszélget Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos terem 14:00 Versenyprogram – Kisjátékfilmek Gusts of Wild Life 24’, My Brother Juan 10’, Woman Without a Child 15’, Don’t Pass Through San Bernardino 19’ https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/rovidfilm Belvárosi Mozi Balázs Béla terem 16:00 Versenyprogram – Kisjátékfilmek Other People 37’, Want 3’ https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/rovidfilm Belvárosi Mozi Balázs Béla terem 16:00 Hazai kedvencek FRISS LEVEGŐ https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/friss-levego Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos terem 16:00 Hazai kedvencek DRAKULICS ELVTÁRS https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/drakulics-elvtars Belvárosi Mozi Csőke József terem 17:00 Versenyprogram LONG TIME NO SEE Nagyjátékfilm https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/entre-deux-trains Belvárosi Mozi Balázs Béla Terem 18:00 Hazai kedvencek KOCCANÁS https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/koccanas Belvárosi Mozi Csőke József terem 18:15 Premier előtt BESTIÁDA https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/bestiada Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos terem 19:00 Versenyprogram – Kisjátékfilmek Két csík 32’, Casting 27’ https://zsigmondvilmosfilmfest.com/filmek/rovidfilm Belvárosi Mozi Balázs Béla terem 20:00 Beszélgetés a kisjátékfilmek alkotóival Moderátor: Klajkó Dániel Belvárosi Mozi Kávézó 20:30 Hazai kedvencek EGÉSZSÉGES EROTIKA https://belvarosimozi.hu/jegyvasarlas/6220 Belvárosi Mozi Zsigmond Vilmos terem