Elméleti űrutazás a rendhagyó földrajzórán

A világűrrel ismerkedhettek meg a középiskolások a Koszta József Múzeum rendkívüli múzeumpedagógiai földrajz óráján. A Farkas Bertalan-kiállításhoz erősen kötődő előadáson a diákokat egy űrkutató és egy muzeológus kalauzolta a csillagok közé.

Csaknem százötven diák vett részt a múzeum rendhagyó földrajzóráján az intézmény vármegyeházi épületében. A Koszta József Múzeum azt szeretné elérni a múzeumpedagógiai előadásokkal, hogy olyan ismeretekhez is hozzájussanak a diákok, amik a tananyagban csak apróbetűs részek.

Jövőre is folytatódnak a múzeumi rendhagyó órák

– Nagyon jó visszajelzés számunkra, hogy ennyien jöttek el erre az alkalomra, ez azt mutatja, hogy van igény a rendkívüli múzeumpedagógiai órákra. Jövőre is szeretnénk folytatni ezt a sorozatot, a decemberben nyíló „Temesvár ’89 – A magyar segítség” című kiállításunkhoz kapcsolódva is fogunk rendhagyó órát tartani – tájékoztatta lapunkat Farkas László Róbert, a múzeum igazgatója. – Egyfajta alternatív megközelítést kínálunk egy-egy ilyen előadáson, megmutatjuk azokat a részleteket, amik a tankönyvekben csak az apróbetűs részben szerepelnek. Ezekre lehet, hogy egy tanórán nincs elég idő, miközben hasznosak, olyan tudnivalók, amik segíthetnek abban, hogy a gyerekek megszeressenek egy-egy tantárgyat – összegzett az igazgató.

Hogyan járnak vécére az űrhajósok?

A két előadó, Horváth András, űrkutató-csillagász, a Planetárium egykori igazgatója, valamint Szabó Attila, a Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusa ritkán látható fotókkal illusztrált, színes előadáson ismertette meg a diákokat az űrutazással. A rendkívüli múzeumpedagógiai földrajz óra szervesen kötődött a Kosztában látható „Szojuz-36 – Első magyar az űrben” című, Farkas Bertalan űrutazását bemutató időszaki élménykiállításhoz. A középiskolások megtudhatták például, hogy a kilövés helyszíne, Bajkonur titkos katonai bázis volt, így a korabeli térképen vagy nem is jelölték, vagy több száz kilométerrel arrébb ábrázolták. Az is elhangzott, hogy a hordozórakétát szokatlan módon vízszintesen, vasúton szállították a kilövőállomásra, a hajtóművek beindítása után pedig nyolc perc alatt jutott el a Szojuz-36 a kétszáz kilométer magasan keringő űrállomásig, emellett a gyerekek arra is választ kaptak, mi történt, ha az űrhajósoknak vécére kellett menniük.

– Kicsit hosszú volt az előadás, de sok olyan dolgot hallottunk, amit korábban nem tudtunk – foglalta össze a hallottakat Szűcs Ágnes, a Boros Sámuel Szakközépiskola diákja.