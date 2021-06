Főhősén keresztül adja át gondolatait

Ha írásról van szó, Tóth Tamara több műfajban és stílusban is otthon érzi magát. Mese-, vers- és novellaíró pályázatokon is szerzett már elismerést, de díjazták már horrortörténetét is. Most egy érzelmekkel átszőtt fantasyregénye kiadása előtt áll, amiben a karaktereken keresztül azt mondja el, hogy mit gondol a világról.

– Tizenhét éves voltam, amikor megszületett bennem ennek a történetnek az ötlete, azóta hosszabb-rövidebb szünetekkel, de folyamatosan dolgoztam rajta. Ahogy az évek során én is változtam, fejlődtem, úgy változott a történet is, így újra meg újra átírtam. Aztán sokáig állt a fiókban, mire újra elővettem és végleg letisztáztam, de úgy érzem, ez így már én vagyok. Nagyon kritikus vagyok magammal szemben. Úgy gondolom, ha valami tőlem rosszul hangzik, az a szereplőimtől is – beszélt első könyvének születéséről Tóth Tamara. A csongrádi lány keveset árult el a júliusban megjelenő „A manassé" című regényének cselekményéről, de annyit elmondott a Délmagyarországnak, hogy a főhőse, Axel azt a történetet meséli el, ami megváltoztatta az életét. – Ez a könyv, ha be akarjuk sorolni, akkor egy new adult romantikus fantasy, de nem szeretem rá ezt mondani. Sokkal inkább egy olyan történet, ami az érzelmekről, illetve azok hiányáról szól, de nem romantikus értelemben. A fantáziavilág is szerepet játszik, hiszen a varázslatos dolgok itt vannak körülöttünk. Azt szeretném, hogy akik elolvassák, szintén higgyenek ebben – fejtette ki Tamara. Az elsőkönyves író lapunknak elmondta, azt is fontosnak tartja, hogy megismertesse gondolatait az olvasókkal. – Széttördeltem magam a különböző karakterekbe, egy kicsit mindegyikben ott vagyok. Köztük mindenki megtalálhatja a maga kedvencét, mindegyiket másért lehet szeretni. A főhősön keresztül én is elmondom a gondolataimat a világról, melyek kapcsán előfordulhat, hogy mások is ugyanígy látják a dolgokat, csak nem mondják ki. Szerintem sokakat meg fog lepni a történet, mert mély érzelmekről, gondolatokról szól – magyarázta Tóth Tamara. Majd hozzátette, büszke arra, hogy nem adta fel és befejezte a regényét. Hangsúlyozta, egy cseppet sem bánja, hogy ennyit foglalkozott vele. – Ez a történet tíz éven át ott motoszkált a fejemben, és büszke vagyok arra, hogy nem hagytam elveszni és meg tudtam írni. Kevesen vettek komolyan, amikor azt mondtam, író akarok lenni. Leírhatatlan érzés volt kezembe venni a könyvem első példányát. Úgy érzem, ezzel bizonyítottam, hogy meg tudom csinálni – fogalmazott Tóth Tamara.