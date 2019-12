Kiss-Rigó László: A karácsonynak végtelen gazdag üzenete van

A karácsony lényege nem elsősorban az érzelmi hangulat, hanem az, hogy megkaptuk az igazi szabadságot a megváltótól, ezt a belső szabadságot nem veheti el tőlünk senki – mondta Kiss-Rigó László. A Szeged-Csanádi megyéspüspökkel beszélgettünk arról, mit is jelent ma a karácsony.

– Mi most a 21. században a karácsony, az ünnep lényege?

– A karácsony olyan ünneppé vált a nem keresztény országokban is, amely sok – egyetemes és helyi – hagyománnyal rendelkezik, sok szimbólum kötődik hozzá, ezért sokan nem is tudják, nem is gondolnak arra, hogy mi az ünnep lényege. Márpedig az ünnep lényege a megváltó, a Názáreti Jézus születése 2 ezer évvel ezelőtt. Több száz évig nem is ünnepelték a karácsonyt, ugyanis Jézus kereszthalála és feltámadása után, amikor megalakult a közösség az első időktől kezdve nem is jutott eszükbe, hogy a születésnapját is megünnepeljék. A halálát ünnepelték és a győzelmét a föltámadásban. Először a húsvét ünnepköre alakult ki, majd jóval később a karácsony.



– A karácsony üzenete az Isten- ember-élet, ennek jelentése hogyan változott az idők folyamán?

– Mi már úgy emlékszünk Názáreti Jézus születésére, mint akik ismerjük az ő egész életét, tehát utólag tudjuk az ő életét felmérni. A karácsony az az ünnep, amely leginkább érzelmekkel töltött: lágy és kellemes érzelmekkel. Éppen ezért megvan a veszélye, hogy az ünnepet leszűkítsük érzelmességre, hogy azt gondoljuk, csak annyi a karácsony, hogy jókat ehetünk és ellehetünk egy idilli – talán mesterséges – békességben. Ám ennél sokkal többről van szó. Kicsit az segít a lényeget meglátni, hogy karácsony második napja egy nagyon kegyetlen vértanú meggyilkolása, Szent István vértanú ünnepe. Ugyanakkor mi magyarok emlékezhetünk a karácsonyra készülődés idejében, ami 30 évvel ezelőtt történt Temesváron. Ezek nem idilli, szeretet hangulatot sugároztak, kegyetlen események történtek, de emlékezzünk a hősökre, akik győztek. Ha ezt tudatosítjuk, akkor bennünket, magyarokat jobban segít annak átélésében, hogy a karácsony lényege nem elsősorban az érzelmi hangulat, hanem az, hogy megkaptuk az igazi szabadságot a megváltótól, ezt a belső szabadságot nem veheti el tőlünk senki. Ugyanakkor ezzel a szabadsággal helyesen kell élni, így lehet teljes az az ünnep.

– Annak ellenére, hogy a tradicionális karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, sok nem keresztény ember is ünnepli világszerte. Nekik mit üzenhet a szentírás?

– A karácsony önmagában a születés, az anyaság, a kisgyermek ünnepe, ez mindenki számára valamilyen üzenetet hordozhat. Akik nem tudják ki ez a gyermek, aki ezen a napon született, azok számára is érzelmekre hangol maga a születés ténye. Isten szava mindannyiunk számára életöröm-, erő- és energiaforrás.

– Önnek van egy nagy családja, az egyházmegye, hogyan készültek a karácsonyra?

– Az egyházmegye sok kis közösségből áll, minden közösség, intézményünk, iskoláink, plébániánk másként készül. Sok hagyománya van külsőségekben is: Betlehem állítás, különböző karitatív akciók, ajándékkészítés. Szokás nálunk a reggeli roráté, vagyis hajnali mise. Ezt advent első vasárnapjától karácsony első napjáig minden nap hajnalban tartjuk Szűz Mária tiszteletére és Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére. Szociális intézményekbe is ellátogatunk, ahol próbáljuk szebbé tenni az ott élők napjait.



– Hogyan ünnepel karácsonykor, családi körben tölti-e?

– A családom Ausztráliában él, így nem tudok velük lenni, nem férne bele az időmbe, hogy kiugorjak Melbourne-be. Karácsonyfát vagy harmincat állítunk a különböző intézményeinkben, a saját lakásomban is van, ám nem én díszítem, mindig segítenek benne. Ilyenkor kevés időm van, egyik nap például korán keltem hajnalban indultam Pestre, egy iszlám-keresztény konferencián tartottam előadást, majd Balassagyarmaton miséztem a börtönben, este 10 órakor értem haza.



– Ajándékozni szokott?

– Igen, egyénileg és közösségileg is igen. Magamnak főzök mindig, karácsonykor azonban meghívnak a szemináriumba, így a karácsonyi vacsorát ott fogyasztom el szenteste.

– Volt- e különleges karácsonya, gyerekkora egy részét Indiában töltötte, ott hogyan ünnepeltek?

– Ma, amikor már a televízió és az internet segítségével szinte élet közelben érezzük magunkat olyan helyeken is, amelyek ezer kilométerrel arrébb vannak, nem olyan újdonság ez. Akkoriban viszont érdekesnek tűnt, hogy egy trópusi országban töltjük a karácsonyt, megtapasztaltuk, hogy ott nincs hó és meleg van. Egészen más körülmények között ünneplik ezt, mint nálunk, mások a szimbólumok, más a hangulata. Ám az ott élő keresztény közösségnél az éjféli misének ugyanolyan hangulata volt és az ajándékozás sem maradt el. Emlékeimben mai napig élnek ezek a napok.

– Most 2019-ben mégis mit jelenthet a karácsony?

– A karácsonynak végtelen gazdag üzenete van. Minden korban, minden helyszínen az ember a saját helyzetét átélve másképp tudja megfejteni az üzenetet, ami végtelenül sokszínű. A lényeg az, hogy Isten testvérünké lett, így mi is mindannyian egymás testvérei vagyunk, és nem ártana így élni.

– Ön már kapott ajándékot karácsonyra, nemrégiben átvehette a Duna Televízió díját, a közösségért végzet munkájáért.

– Ezt nem én kaptam, hanem az egyházmegye. Amit az egyházmegye közössége végez, azt nem egyedül én csinálom, vezetem természetesen, de nem én építek például templomokat. Nagyon nagy szolgálatot végeznek az egyházmegye intézményei, munkatársai a társadalom számára, nem csak az ország határain belül, hanem a határokon túl is. Én csak szimbolikusan vettem át a díjat, ez az egyházmegyének szól.