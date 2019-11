Megkésett a teljes rendszerváltás Makón

Szerdán kerül a helyi képviselő-testület elé az a kormányhivatali törvényességi felhívás nyomán készült előterjesztés, amely szerint nevet változtat a Károlyi Mihály utca és az Erdei Ferenc tér Makón. Ha a testület elfogadja, Erdei szobrai és emléktáblái is eltűnnek a városból.

A Károlyi Mihály utca nevének megváltoztatását – mint akkoriban megírtuk – egyszer, 2016-ban, lakossági indítványra már elhatározta a makói képviselő-testület, de neve még mindig utcanévtáblán olvasható a Maros-parti városban. Mint az előterjesztésben olvasható, az ügy azért rekedt meg, mert menet közben felmerült az Erdei Ferenc tér nevének megváltoztatása is, a Magyar Tudományos Akadémia vonatkozó állásfoglalása szerint ugyanis mindkét személy huszadik századi önkényuralmi rendszerhez köthető. A kormányhivatal törvényességi felhívásában november végéig adott határidőt a testületnek a névváltoztatásokról szóló döntés meghozatalára.

Az előterjesztés szerint a Károlyi Mihály utca a jövőben egyszerűen – a főnemesi család neve után – Károlyi utca lesz, az Erdei Ferenc tér pedig Aradi tér, tekintettel arra, hogy innen indul az Aradi utca. Az utcanév-változással kapcsolatos költségeket, például az új igazolványok, utcanévtáblák, házszámtáblák készíttetésének költségeit az önkormányzat vállalja. Az előterjesztés azt is javasolja, hogy Erdei Ferenc szobrait, emléktábláit – mindkettőből több is van a városban – távolítsák el a helyükről. Ezeket a helyi múzeumba viszik, és a helyükre más köztéri alkotások kerülnek. A Koronában lévő Erdei Ferenc terem is új nevet kapna, a makói születésű Munkácsy-díjas festő és grafikusét, Kocsis Imréét.