Ország-világ előtt mutatkoznak be a Tiszavirág néptáncosai

A közösség megerősítésére helyezik a hangsúlyt a Tiszavirág Néptáncegyesületnél, így a deszki, a szegedi és a röszkei csoportjaikba is új táncosokat várnak. Tartalmas nyarat tudhat maga mögött az egyesület, amelynek két művészeti vezetője lapunknak arról is beszámolt, hogy az gyermekcsoport felkérést kapott az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitóceremóniájára.

A néptáncon és a népzenén ke­­resztül a közösségépítésre helyezi a hangsúlyt az újraindulás után a Tiszavirág Néptáncegyesület, amelynek gyermekcsoportja felkérést kapott az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitóceremóniájára, amelyet most vasárnap 15 órakor tartanak Budapesten, a Hősök terén.

– A Magyar Nemzeti Tánc­­együttes két vezetőjétől, Zsu­­ráfszky Zoltántól és Zsu­ráf­szkyné Vincze Zsuzsannától kaptuk a felkérést, hogy csatlakozzunk ahhoz a csoporthoz, amelyik a ceremónián mű­­sort ad. Nagy örömmel igent mondtunk, ám tartottunk attól, ho­­gyan tudunk egy 30 fős gyerekcsapatot színpadra állítani, ilyen nehézségekkel teli másfél év után. Szerencsére a csoport összeállt, az egész augusztus a próbáról szólt – számolt be Goda Kata és Tóth Gábor, a Tiszavirág Néptáncegyesület két művészeti vezetője.

Már a főpróba is megvolt, ezt a Művészetek Palotájában tartották meg, amelyről tévéfelvétel is készült. Hozzátették, mindez hatalmas élmény a gyerekeknek, ahogy az is, hogy a Magyar Nemzeti Táncegyüttes profi táncosain kívül Magyarország számos hagyományőrző együttesével együtt mutatkozhatnak be szeptember 5-én.

Ugyanakkor nemcsak a fővárosban, hanem Deszken is láthatóak lesznek a táncosok hétvégén, hiszen az együttes másik fele a Deszki Falunapokon lép fel.

Beszámoltak arról is, hogy tartalmas nyarat tudhatnak ma­­guk mögött, hiszen táboroztak is, amelyet szintén a közösségépítés jegyében szerveztek meg Békés-Dánfokon. Napközis tábort is tartottak a szegedi IH Rendezvényközpontban, valamint Tóth Gábor az Ágota táborban is jelen volt. Az Ágota Alapítvány vezetője, Kothencz János révén az egyesület új otthonra lelt Szegeden, a Csongor téren tartják a néptáncórákat a szegedi csoportoknak.

– Az ifjúsági csoportunkkal részt vettünk a szegedi Martin György Néptáncfesztiválon is, ahol a koreográfiáink első és második helyezést kaptak, míg a szakmai zsűri az együttesi nívódíjak közül második helyezéssel jutalmazta egyesületünket. Felléptünk Röszkén is a felnőttcsoporttal, valamint a SZIN-en is bemutatkoztak a táncosaink, akikkel esténként táncházzal zártuk a programsort. Az elkövetkezendő időszakban pedig a legfontosabb az lesz, hogy megerősítsük a közösségünket, éppen ezért új csatlakozókat várunk a deszki, a szegedi és a röszkei, valamint a Karolina Általános Iskolában működő csoportjainkba is – részletezték.

Minden korosztályra számí­tanak, tehát 5 éves kortól a szenior korosztályig minden­kit várnak. Jelentkezni a [email protected] címen és a 20/966-3477-es telefonszámon lehet. Goda Kata és Tóth Gábor kiemelte: azért jó táncolni és tiszavirágos táncosnak lenni, mert mindenki akaratlanul magába szívja a közösségben való létezés megtartó erejét, miközben fejlődik az állóképesség, az akaraterő, a ritmus- és a térbeli tájékozódási készség.