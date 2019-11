Rómában kapott díjat Olasz Attila festőművész

Giorgio Vasari-díjjal ismerték el Olasz Attila festőművészt, a Szivárvány Művészeti Iskola tanárának munkáját. A fiatal alkotó művei nem először szerepelnek külföldi kiállításon, most a Vatikáni Kancelláriai Palotában egy rangos tárlaton kerültek falra a képei.

Nemcsak Magyarországon, de külföldön is elismerik Olasz Attila munkásságát: a szentesi művészeti iskola Szegeden élő tanára a Giorgio Vasari nemzetközi művészeti díjat, egy medált vehetett át Róma történelmi központjában, a Vatikáni Kancelláriai Palotában Roberto és Gabriele Giulianitól, az Il Collezionista galéria vezetőitől és Elena Gradini műkritikustól. A díjátadón egyben kiállítást is rendeztek a szervező galéria által bekért képekből, a palota mennyezetfreskókkal díszített öt termében több mint negyven alkotó csaknem száz művéből nyílt nagyszabású tárlat.

Néhány éve külföldön is felfigyeltek rá

A fiatal művész-tanárra né­hány éve figyeltek fel külföldön, azóta Rómában többször is kiállított, de Nápolyban és Genovában is ismerik már, sőt még Portugáliában és New Yorkban is láthatták a képeit.

– 2017-ben kerestek meg az Il Collezionista galériától, jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Azóta többször is beszéltem a művészeti vezetőjükkel, így jöhetett létre a mostani kiállítás is – mondta el Olasz Attila.

Két Olasz-alkotás látható Rómában

– Itthon tizenhat éves korom óta állítok ki, jóleső érzés, hogy külföldön is elismerik a munkámat. Mindig is kedves volt számomra a művészettörténet, ezért is különösen nagy élmény számomra, hogy eljött az az idő, hogy művészettörténetileg jegyzett helyekre hívnak és állítják ki a képeimet – tette hozzá a festőművész.

A Vatikáni Kancelláriai Palotában most két Olasz-alkotást láthatott a nagyközönség, egy akril- és egy olajfestményt, az Arc a múltból és a Mélység fölött című képeit állították ki.

– A tárlat megnyitójára so­­kan eljöttek az alkotók közül, úgy gondolom, egy szép, széles kortárs válogatást láthatott a közönség, ahol a festmények mellett fotók is szerepeltek. A tárlat tartalmas, színvonalas, visszaadja a huszonegyedik századi művészetre jellemző sokszínűséget – beszélt a kiállításról Olasz Attila.

Az élményeit festi meg

A festőművész lapunknak el­­árulta, az egyik kiállított műve, az Arc a múltból is egy Olaszországban szerzett inspirációból származik: Milánóban, a Monnalisa Special Awardon állított ki idén júliusban, amikor a Sforza-kastélyban is járt, és onnan, az ott szerzett élményekből indult ki az a mo­­tívum, amit továbbgondolt és feldolgozott a festményében.