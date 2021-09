Sötét varázslattal teli Rómeó és Júlia-történetet ígér Zsófia

Megjelent Bacsa Zsófia első regénye, a Hatred. A szegvári lány Baráth Zoltánnal együtt írta a sötétebb hangvételű fantasytörténetet, a szerzőpáros pedig további együttműködést is tervez: a Hatredet egy trilógia első kötetének szánták, a három regényt pedig képregényként is szeretnék megjelentetni Zsófia rajzaival.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a Gyurcsány-korszak akar visszatérni

Először rövidebb írásokkal kí­sérletezett Bacsa Zsófia, majd a novellák után jöttek a nagyobb lélegzetvételű történetek is, mára pedig már kezében tarthatja első, nyomtatásban is megjelent regényét. A szegvári lány legjobban a sötétebb hangulatú sztorikban érzi otthon magát, de emellett tizenöt szótagos verseket is ír, valamint fest és könyvillusztrációkat is készít.

Zsófia gimnazista korában kezdett el írogatni irodalomtanára biztatására. Abban az időben olvasta Madách Imre meghatározó művét, Az ember tragédiáját, ami szintén nagy hatással volt rá.

– Nagyon megfogott Az em­­ber tragédiája, alkotásra inspirált. Egyébként akkoriban amúgy is rossz hangulatban teltek a napjaim, nehezen tudtam beilleszkedni a középiskolában, így az írás egyfajta terápia is volt számomra – mesélte Bacsa Zsófia.

A novellák után jöttek a na­gyobb lélegzetvételű írások is, mára pedig rengeteg regénykezdeménye várja a fiók alján, hogy „letisztázza”. Zsófia ritkábban verseket is ír, de apevákat is szívesen alkot: az öt sorból álló versformában a sorokban egy, két, három, négy, majd öt szótag van. Az írás mellett sokat fest, de könyv­illusztrációkat is készít.

Igazán írás közben érzi elemében magát, első könyve, a Hatred egy sötét hangulatú fantasyvilágban játszódik, a regény egyfajta modern, sötét varázslattal teli Rómeó és Júlia-­történet.

– Baráth Zoltánnal, a Ma­­gyar Irodalmi Rovat internetes magazin próza szekció­jának vezetőjével közösen ír­­tam a könyvet, mivel ő is egy hasonló ötleten dolgozott. A kettőnk elképzeléseit összegyúrva alkottuk meg a Hatredet. Nagyon szeretem ezt a sötét világot, ebben érzem jól magam. Az történet két mutatványos cirkuszi klán összetűzéseiről szól, miután a szemben álló családok tagjai egymásba szeretnek, a cselekmény innen bonyolódik to­­vább. A könyvet egy trilógia első kötetének szánjuk, és ha elkészül mindhárom, akkor egy­­ben, képregényként is szeretnénk megjelentetni – részletezte Bacsa Zsófia.

– Nagyon izgalmas érzés volt kézbe venni a kész könyvet, csaknem egyéves munkánk van benne – mondta el Bacsa Zsófia. Az írónő elárulta, már a második kötet is a kiadónál van, és terveik szerint karácsony előtt jelenik majd meg.

– A harmadik részt is elkezdtük már írni Zolival, de még gondolkodunk a végkifejleten. Van egy másik közös munkák is, egy Keresztút című regény, de azt egyelőre félretettük, amíg el nem készülünk a trilógiával – magyarázta az írónő.

Aki szeretne közelebbről is megismerkedni Bacsa Zsófiá­val, Baráth Zoltánnal és a Hatred világával, az a szerzők közösségi oldalán megteheti, ahol keddenként élő adásban lehet beszélgetni velük.