A lelei utak még mindig veszélyesek

Drimba Tibor mutatja az egyik hatalmas kátyút a Damjanich utcában. Fotó:Török János

– Nem jó itt végigmenni, nagyon félünk, hogy tönkremegy a kocsi – mondta a maroslelei Damjanich utcában lakó Kolozsvári János. Az úttestet csakugyan gödrök szabdalják. Némelyik olyan mély, hogy egy vödör homokkal lehet kitölteni. De hasonló a helyzet másutt is – hívta fel a figyelmünket a faluban lakó Drimba Tibor, aki az elmúlt években többször jelezte lapunknak az áldatlan állapotokat. A napokban egy helyi önkormányzati képviselővel, Kurusa Tiborral együtt végigjárták a falut, és megnézték, hány helyen nehézkes a közlekedés amiatt, hogy a szennyvízcsatornázás után nem sikerült megfelelő minőségben helyreállítani a burkolatot. Nekünk is megmutattak néhány helyet. A legrosszabb állapotokat a Pacsirta és a Vásárhelyi utcában láttuk.Megírtuk: a hivatalosan 2014 őszén lezárult szennyvízberuházás öt települést – Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele – érintett, de a leginkább talán Maroslelén volt probléma, hogy a többszöri javítások ellenére gyenge minőségűek, néhol egyenesen balesetveszélyesek lettek az útburkolatok. Annak idején azt is megtudtuk, a garanciális javítások az átvételtől számított 5 évig folynak, a garanciális időszak 2019-ben jár le. A falu lakói most aggódnak: a határidő tudomásuk szerint idén tavasszal lejár, a gyalázatos burkolatokon azonban senki sem dolgozik.– Az utak minősége a testületi üléseken is rendszeresen felvetődik – mondja Kurusa Tibor. Megjegyezte, folyamatosan történtek garanciális javítások, a helyzet azonban érdemben nem javult.– Tessék-lássék módra egy kis homokot, kavicsot szórtak a gödrökbe, ez azonban nem sokat ért – mondta. Szerinte hasonló toldozás-foldozásnak semmi értelme.– A polgármester azt ígérte, nem fogja jóváhagyni, hogy kifizessék a beruházás költségvetéséből a hibák kijavításáig visszatartott részt, de tartok tőle, hogy a helyzetet ez sem fogja megoldani – tette hozzá. Azért egy jó hírt is mondott: a Damjanich utca burkolatát ki fogják javítani. Ezt az önkormányzat a szennyvízberuházástól függetlenül, maga fogja rendbe hozni.