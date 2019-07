A makói lány produkciója láttán Simon Cowell szája is tátva maradt, Loretta lábai előtt hevert Amerika

A makói lány produkciója láttán Simon Cowell szája is tátva maradt.

– Makói családban születtem, földműveléssel, de főleg hagymatermesztéssel foglalkoztunk. A munkából annak idején magam is kivettem a részem – vallott lapunknak gyökereiről Antal Loretta, akinek egész Amerika tapsolt ezekben a hetekben.Megírtuk: olasz partnerével, egyúttal jegyesével, Daniel Tognival párban olyan artistaprodukciót adtak elő az America’s Got Talent sok milliós nézettségű tehetségkutató műsorában, amit nem csak a közönség, de a zsűri is állva tapsolt meg. Mi több, Loretta a zsűri korábban nemmel szavazó tagját, Howie Mandelt is a magasba emelte – úgy, hogy a fogaival tartotta.Időközben kiderült, hogy a páros nem jutott be a műsor harmadik fordulójába, végső döntőjébe. Lotretta azonban egyáltalán nem bánkódik.– Nemcsak arra lehetünk büszkék, hogy milliók láttak bennünket, de arra is, hogy Simon Cowell, az America’s Got Talent megalapítója a műsorunk után, a színpad mögött gratulált és kezet fogott velünk. Csak bennünket részesített ebben az elismerésben – mondta.A 23 esztendős hölgy úgy gondolja, mindenek előtt kitartásának és szorgalmának köszönheti, hogy meg tudta valósítani az álmát és légtornász lett annak ellenére, hogy nem artistadinasztia leszármazottja. Lapunknak azt is elárulta, most egy Guinness-rekordon dolgozik. – Egy lábon lógva 108 kilogrammot fogok megtartani, azaz két hölgy súlyát – ígérte Loretta.