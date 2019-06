Az agrárinformatikáé a jövő Makón is

Ezen szerte az országból 21 iskola 61 tanára vett részt, és közülük 51 tett sikeres vizsgát. A házigazda iskolából 15 pedagógus jelentkezett; ők valamennyien eredményesen vizsgáztak – tudtuk meg Horváth Zoltán igazgatótól.



Mint korábban megírtuk, a képzés célja egy mindenki számára, több nyelven is elérhető ingyenes oktatási tananyag, valamint egy szintén ingyenesen elérhető tankönyv, melyből a mezőgazdasági és agrár­gépész pedagógusok után a diákok is tanulhatnak majd. A kétéves programban az iskola hazai partnerei mellett cseh, macedón, skót és szlovák partnerintézmények vesznek részt. A Galamb-iskola minderre 85 millió forintos uniós támogatást nyert. A tanfolyam a Koronában nemzetközi konferenciával zárult, amelyen a külföldi partnerek képviselői is részt vettek.



Horváth Zoltán azt mondta, a makói szakgimnáziumban a mostani kurzus anyaga a jövőben része lesz a szakképzésnek, többek között fakultációk formájában.