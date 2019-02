Felszámolják az illegális szeméthegyeket Makón - Újabb 3 milliót fordít a makói önkormányzat a rendrakásra

Hat helyszínen – közülük egy az Ószegedi út mentén található, a többi mind Honvéd városrészben – tervezi felszámolni az illegális hulladéklerakó helyeket a makói önkormányzat abból a pályázati támogatásból, amire a legutóbbi testületi ülésen született döntés alapján jelentkezik. Erre a város önerő nélkül 3 millió forintot kér az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól. A pénzből nagyjából 80 konténernyi, azaz 320 köbméternyi szemetet lehet begyűjteni, és a hódmezővásárhelyi hulladéklerakóba szállítani.A makói illegális hulladéklerakók problémáiról többször is írtunk lapunkban – legutóbb például tavaly ősszel mutattunk be egy sarki telket Honvéd városrészben. A Vasvári és a Berzsenyi utca sarkán lévő, néhány éve lakatlan, egyre lepusztultabb ház és annak udvara annak ellenére telt meg mindenféle szeméttel, hogy a közelben térfigyelő kamera is működik. A nem messze lakó Marsovszki Norbertné akkor azt mondta, nyáron a legrosszabb: akkor még bűzlik is a hulladék. Most megint megnéztük, és azt tapasztaltuk, itt – bizonyára cikkünk nyomán – sikerült rendet rakni. A mostani program keretében a Türr, a Királyhegyesi, a Szigeti, a Sarkantyú utcai, illetve a volt állatvásártérnél lévő szeméthegyet fogják elhordani – ezek a honvédi helyszínek –, illetve az Ószegedi utcait, ami a város szélén található. A legrosszabb körülményeket az egykori állatvásártéren találtuk, ahol nem is csak egy, hanem legalább tucatnyi halmot láttunk – volt ott az építési törmeléktől a hagymahéjig szinte minden.Az önkormányzat a pályázaton kívül is feladatának tekinti az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását. Megírtuk, az idei közmunkaprogramban 76 embert foglalkoztatnak majd ilyen feladattal, és azt is: egy évvel korábban az év első 10 hónapjában összesen 280 tonna szemetet kellett elszállítania a városnak. Ebből 210 Honvéd városrészben, főként az üres telkeken gyűlt össze. Ennek elszállítása az önkormányzatnak 4,4 millió forintjába került, és 45 közfoglalkoztatott volt kénytelen ezzel foglalkozni.