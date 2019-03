Játszótéri szemetet szedtek Makón - fotók

– Engem az iskolában is bántott, ha a társaim eldobálták a szemetet. Nem bírtam nézni, inkább összeszedtem utánuk és kidobtam – mondta a 13 éves Tóth Molli Boglárka, aki húgával, a 9 éves Szofi Lilánával együtt lelkesen vett részt szombaton a víztoronynál lévő játszótér és környékének szebbé tételében. Ismeri a környéket, hiszen gyakran jár ide, néha iskolatársaival együtt, és mindig zavarták az itt eldobott csikkek, üdítős flakonok. – Nagyon szeretem a természetet, a virágok illatát - indokolta, miért vesz részt az akcióban.Szombaton délelőtt a téren mintegy tucatnyian jöttek össze a téren – fiatalok és idősek, voltak egész családok is. Mindenki gumikesztyűt húzott, fekete nejlonzsákot ragadott és nekiállt összegyűjteni a hulladékot. Belenéztünk az egyik zsákba, és a már említett csikken, illetve műanyag flakonon kívül láttunk benne papír zsebkendőt, eldobható poharat, szívószálat, újságdarabokat és még sok egyebet. A csapat ebédidőig dolgozott, és nem csak a játszóteret, de a víztorony teljes környékét megtisztította. Féltucatnyi zsák telt meg szeméttel.Az akciót Andrási Lilla szervezte, mint kiderült, az önkormányzat megbízásából, a költségekre pályázati támogatást igénybe véve. Azt mondta, szeretnék a város többi játszóterét is hasonlóképp szebbé tenni, mi több, más típusú önkéntes munkákat is az érdeklődők figyelmébe fognak ajánlani. Így például lelki gondozást és felolvasást tartanának idősklubokban, illetve magányos nyugdíjasokhoz is szívesen mennének segíteni.