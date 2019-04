Ketten a JAG igazgatói székéért

A tisztség betöltése azóta különösen érdekes, hogy 2 évvel ezelőtt a kérdésből országos ügy lett. Akkor a pályázatra, korábbi megbízásának lejárta után egyetlen ember jelentkezett: az iskolát addig, 22 éven át vezető Rója István. Ám hiába volt egyetlen jelölt, s szerveztek mellette tüntetést, kinevezését nem támogatta a helyi képviselő-testület, majd a minisztérium sem. Ezt követően Rója megpróbálkozott a parlamentiképviselő-jelöltséggel baloldali színekben – nem jött be neki –, aztán maradt az iskolában tanítani, az intézményt pedig előbb megbízottként, később kinevezettként korábbi helyettese, Martinuszné Korom Gabriella vette át.



Az igazgatói tisztségre kiírt mostani pályázatra ketten jelentkeztek: a hivatalban lévő direktor, illetve egy ott tanító pedagógus, Oroszné Kopányi Katalin – mindketten alapos, komoly terveket is felvázoló anyaggal. Az előterjesztés szerint mindkettőjük pályázata érdemes lehet a támogatásra. Arról, hogy ki fogja vezetni az intézményt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma dönt, a makói testületnek azonban, mint az intézménynek otthont adó épület tulajdonosa, joga van véleményezni a beérkező pályázatokat – a mai testületi ülésen ezért kerül terítékre a téma.

A testület 9-kor, a városházán kezdődő ülésén szó lesz Makó közbiztonságáról, további halasztást kér a Maros UFC az adósságából fennmaradt 20 millió törlesztésére, és várhatóan megválasztják a helyi járásbíróság ülnökeit. Arról is döntenek, ki kapja a Makó Városért Emlékplakettet, illetve a város emlékérmét.