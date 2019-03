Megfeneklett a magyarcsanádiak évtizedes álma: tovább kell várni a Szent Gellért hídra

A régi hídfő – itt épülne az eredeti elképzelések szerint a Szent Gellért híd. Fotó: Karnok Csaba

– Semmilyen garancia nincs arra, hogy a híd megépül – hangzott el tegnap a magyarcsanádi művelődési házban Iski László tervezőtől azon a lakossági fórumon, amelyet a majdani Szent Gellért hídhoz vezető út ügyében hívtak össze azoknak, akiknek a nyomvonal érinti a területét.Kókai Péter, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. projektfelelőse ezt azzal egészítette ki: a minisztérium egyelőre csak az M43-astól a régi 43-ason át a folyópartig vezető út megtervezésére adott megbízást, és természetesen az sem fog megépülni, ha a hídból nem lesz semmi.Emlékezetes: a híd újjáépítése a magyarcsanádiaknak bő évtizedes álma. Annak idején vasúti és közúti összeköttetésük is volt a túloldali Őscsanáddal, de a második világháború idején felrobbant – lábai ma is láthatók a folyóban. A Maroson, egyúttal az országhatáron átívelő Szent Gellért híd az előzetes elképzelések szerint százötven méteres lett volna két forgalmi sávval, járdával és kerékpársávval. A fórumon az is elhangzott: azért akadt meg a megvalósítás, mert a román oldalon nincs fogadókészség a közös beruházásra. Két ország között csak mindkét fél akaratából lehet hidat építeni – egyébként az építkezés a mostani becslések szerint legalább 15 milliárd forintba kerülne.Farkas János, Magyarcsanád polgármestere akkor, amikor még úgy tűnt, határidőre elkészül a híd, lelkesen nyilatkozott lapunknak: úgy gondolta, már maga az építkezés is lendíteni fog a falun, de bízott abban is, hogy ha kész lesz a híd, a könnyű átkelés lehetősége komoly gazdasági lehetőségeket fog jelenteni. – Úgy hallottam, az a gond, hogy a hídról a román oldalon településeken keresztül vinne a meglévő út tovább, és a megemelkedő forgalom miatt kerülőút kellene – mondta. Hogy a későbbiekben lesz-e hajlandóság a hídépítésre a román oldalon, illetve mikor, azt senki sem tudja.