Megújul a Petőfi park - Galéria

– Nagyon szeretjük a parkot meg az itteni játszóteret, de a játékok sajnos eléggé elhasználódtak – mondta tegnap délután Szalma Elisabeth, aki 3 éves kislányával, Koczkás Dorinával érkezett a makói Petőfi parkba. Ez népszerű pihenőhely: van itt játszótér, futópálya és vendéglő is, utóbbi szabadtéri étkezője a város egyetlen köztéri dísztavának partján van.A park egyébként közel százesztendős. Valaha temető volt a helyén, később a püspöki palota zárt kertjeként funkcionált – a nagyközönség előtt a múlt század húszas éveiben nyílt meg, miután egy magánember megvásárolta a püspökségtől, aztán tőle a város.– A park a nyár kezdetére megújul – mondta el sajtótájékoztatóján a választókerület önkormányzati képviselője, Kovács Sándor (Fidesz–KDNP). Megszépül a növényzet, rendbe hozzák a tönkrement játékokat, a kondipark elemeit, új padokat, szemeteseket helyeznek ki, továbbá 25 virágládát. A levéltár mellé parkoló épül. És hogy minderre vigyázni is tudjanak, telepítenek 50 lámpát és két új kamerát is. Mindez bő 6 millió forintjába fog kerülni a városnak.Szalma Elisabeth és kislánya, Koczkás Dorina örül, hogy megszépül a park. Fotó: Szabó Imre