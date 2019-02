Tárlatot vezetett Lázár János Makón - Több mint százötvenen voltak kíváncsiak, mit mond a honatya egy festőről

– Azért fontos a számunkra, mert művészete világszínvonalú volt, s özben meg tudta találni az értéket, a szépséget, az értéket itthon is

– Nagyon örülö , hogy ekkora volt az érdeklődés, de rövid távon semmiképp sem

– Keresetkiegészítésként, mert nagyon jó óradíjat fizet a múzeum – tréfálkozott szombaton délelőtt Lázár János honatya a makói múzeumban arról beszélve, miért vállalta el, hogyAztán persze elmondta a valódi indokot is: szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki látogassa és támogassa a helyi múzeumokat, hiszen ezek az intézmények a özösség kulturális identitását formáljá , erősítik.A tárlatvezetés során kiderült, Lázár jól ismeri Koszta József életét és munkásságát; egyébként a 70 éve elhunyt művész sosem járt Makón, de tipikusan alföldi festő ént tartjá számon.– összegezte róla a legfontosabbat.A nem mindennapi tárlatvezetés iránt akkora volt az érdeklődés, hogy a jelentkezőket 3 csoportra kellett bontani. Így összesen jó 150 ember hallhatta, mit gondol Lázár Koszta Józsefről – ráadásul, mint Szikszai Zsuzsanna igazgató megerősítette, a honatya nem ugyanazt mondta el a három alkalommal, egy-egy órában. Úgy láttuk, a résztvevőknek tetszett a ülönleges múzeumi attrakció. Gonda Júlia például azt mondta, már korábban is többször megnézte a kiállítást, mégis tudott újdonságokat felfedezni a szellemes és információgazdag ismertetésnek öszönhetően.Felkészülten érkezett Puruczky József is, aki szintén nagyon jónak tartotta az ötletet. – Néhány épről én nem ugyanazt mondtam volna el, mint a honatya, de úgy kerek a világ, hogy olykor láthatunk mást említésre érdemesnek, és ez gazdagít bennünket – mondta.Megkérdeztü Lázárt, észül-e a jövőben hasonló attrakcióra.– mondta a épviselő. A múzeumigazgatónak egy másik ígéretet azért tett, nevezetesen hogy az intézmény felújítását, bővítését támogatni fogja, hogy a jövőben a hasonló tárlatokat ne csak kamarakiállításként láthassá a művészetkedvelő .