Útikönyvet írt Makóról a képviselő

Zeitler Ádám hiánypótlásnak szánta a kötetet. Fotó: Szabó Imre



Egyelőre száz példányban, magyar nyelven, szerzői kiadásban jelent meg az az útikönyv, amely Makót és térségét mutatja be az érdeklődőknek nagyjából 80 oldalon, fotókkal gazdagon illusztrálva. A helyi könyvesboltok forgalmazzák. Szerzője Zeitler Ádám, akit a legtöbben önkormányzati képviselőként ismernek, érdemes azonban róla megjegyezni, hogy már két könyvet írt – egyet a város 1945 utáni történetéről, egyet pedig Makó labdarúgásáról. Hangsúlyozza, hogy útikönyve mentes bármiféle politikai szándéktól, felhangtól. – Szeretek utazni, nekem is van otthon jó néhány útikönyvem, és azt gondoltam, most már Makónak is szüksége van ilyenre – mondja.



A könyv kis alakú, mint az útikönyvek általában, nyelvezete pedig közérthető, könnyed. Külön fejezetet szentel a térség történetének, Makó általános leírásának, a Makovecz-épületeknek, és sétára is invitálja az olvasót. A szöveget Zeitler bevallottan mások munkáira is támaszkodva írta meg, a fotókat pedig a világhálóról szerezte. Az anyagot a hasonló könyvek mintájára állította össze; a megírás két-három hétig tartott, a szerkesztés jó egy hónapot vett igénybe. Összeszedte a fontos közérdekű információkat is. – Az, hogy fürdőt és szállodákat építünk, jó dolog, de ahhoz, hogy a vendég szívesen jöjjön ide, még számtalan apró dolog kell. Ezek egyike az útikönyv – mondja Zeitler.