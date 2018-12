Végre bankjegykiadó automata is van a faluban - Szolgáltatóház lett a maroslelei hivatalból

Az épületet együtt adta át Martonosi György, Kiss-Rigó László, Dakos József és Lázár János.

Fotó: Szabó Imre

– Nagyon örülünk neki, csodaszép lett – mondta tegnap a felújított polgármesteri hivatal átadóünnepsége előtt a helybeli Megyei Jánosné. Hozzátette, az a legjobb, hogy az épület felújított szárnyában, az új takarékszövetkezeti fiókban bankautomata is van. Ez – mint többször beszámoltunk róla – a leleiek régi vágya volt. – Most már nem kell a városba mennünk, ha pénzt akarunk a kártyáról felvenni. Nekem ez azért különösen nagy könnyebbség, mert a mozgáskorlátozottak egyesületének vezetőjeként az átlagnál is gyakrabban kell használnom bankkártyát – tette hozzá.A maroslelei polgármesteri hivatal, illetve a hozzá tartozó régi, rossz állapotú szárnyépület felújítása összesen 180 millió forintba került – tudtuk meg Martonosi György polgármestertől. Megoldották az épületegyüttes teljes energetikai korszerűsítését. Szépek, elegánsak lettek a hivatal irodái, a szárnyépületben pedig végre méltó körülmények közé került a pénzintézeti fiók, illetve a körzeti megbízott irodája.Az avatáskor a falu első embere arról beszélt, idén szép karácsonyuk lesz a leleieknek, hiszen ha a Makó–Maroslele közti útfelújítást is beleszámítjuk, közel 2 milliárd forintnyi beruházás történt a faluban. Lázár János országgyűlési képviselő azt emelte ki, hogy a kormány szándékai szerint Magyarország 2030-ra az egyik legjobb hely lesz Európában. Ennek az a feltétele, hogy a legkisebb települések lakói is lehetőséget kapjanak a boldogulásra – ezért támogatják például Maroslele fejlesztését. Ennek különösen itt, a határ mentén a biztonság is fontos eleme – Dakos József megyei rendőrkapitány ennek fontosságát hangsúlyozta. Görög Tibor, a 3A Takarékszövetkezet stratégiai ügyvezetője arról beszélt, sikerült olyan megoldást találni a régi, elavult fióképület kérdésére, ami a helyi lakosoknak és a pénzintézetnek is javára válik.Az épületegyüttest Kiss-Rigó László püspök áldotta meg, majd a szalag átvágása után az érdeklődők be is járhatták.