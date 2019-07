Házilag gyártott fűrészgép vágta le a gyermek lábát Mórahalmon

A gép egyébként is életveszélyes volt, ráadásul még őrizetlenül is hagyta az apa - most vádat emeltek ellene. A hároméves gyermek lábát térd felett amputálni kellett, két hónapig kórházban kezelték.

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a mórahalmi férfival szemben, aki házilag készített fűrészgéppel darabolta a fát, miközben a gyermekei a közelben játszottak. A vádirat szerint a vádlott 2018. január 11-én egy házilag készített, traktor által hajtott fűrészgépet üzemeltetve darabolta a fát mórahalmi tanyáján. A fűrészgép minden alkatrésze kézzel érinthető volt, burkolattal nem rendelkezett, így közvetlenül életveszélyes volt a munkavégzésben részt vevők és a közelben tartózkodók számára is.

A vádbeli napon a vádlott három és öt éves gyermekével együtt tartózkodott a tanyán, akik a munkagép közelében egy füves területen játszottak. A favágás közben őrizetlenül hagyta a még működő munkagép egyik oldalát, elfordult a gyerekektől, és nem vette észre, hogy a három éves gyermeke a gép másik oldalán a munkagép közelébe került. A gép kardántengelyébe a gyermek kabátjának alja beakadt, és a gép a kiskorút a fűrészgép belseje felé csavarta. A vádlott észlelve a gyerekei kiabálását, a gépet leállította, majd mentőt hívott. A kórházba szállítást követően a gyermek bal lábát térd felett amputálták a térd alatti terület súlyos, helyreállíthatatlan roncsolódása miatt, és közel két hónapon keresztül kórházban kezelték. A vádirat szerint a vádlott a tőle elvárható figyelmet, körültekintést elmulasztotta: nem akadályozta meg, hogy a kiskorú gyermeke a balesetveszélyes munkagép közelébe kerüljön, eltávolodva attól nem állította le azt, felügyelet nélkül tovább működtette - így gyermekének közvetett életveszéllyel járó sérülést okozott. A Csongrád Megyei Főügyészség a férfit életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségével vádolja. A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni. hirdetés hirdetés hirdetés