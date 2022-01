A megállapodás az átlagosan tizenöt százalékos mértékű alapbérfejlesztésen kívül – amely 2022. január 1-jétől érvényes – további elemeket is tartalmaz – közölte a BKV Zrt. sajtóosztálya.

Kiemelték: a BKV-nál eltöltött idő elismeréseképpen 2021-ben bevezetett Budapest-pótlék mértéke tizenöt százalékkal emelkedik. Továbbá ugyanennyivel nő a diplomás munkakörben foglalkoztatottak bérminimuma. A jutalomalap szintén tizenöt százalékkal, 95 ezer forintra emelkedik.

A munkavállalók 2022-ben is jogosultak az év végi egyösszegű juttatásra, melynek összege húszezer forintra emelkedik, az adójogszabályok által biztosított mérték szerint. A bértarifarendszer továbbfejlesztése érdekében a bérfelzárkóztatást szolgáló szenioritási szorzó értéke 0,45 százalékra nő, legfeljebb húszezer forintos korláttal – sorolta a fővárosi közlekedési társaság.

A 2022-es végleges bérmegállapodás az igazgatóság jóváhagyásával fog életbe lépni - írja a Magyar Nemzet.

Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke korábban a lapnak elmondta: biztos a tizenöt százalékos béremelésben, ugyanis a főváros és a bérszövetségbe tömörült szakszervezetek által a nyáron aláírt hároméves bérpolitikai megállapodás kimondja, hogy a minimálbér emelés mértékéhez köti a fővárosi cégek bérfejlesztését. Már nyáron sejteni lehetett, hogy a kormány jelentős minimálbér-emelést tervez végrehajtani, ezért nem történhetett meg az, hogy a BKV kihátrál a korábbi megállapodásból.

A fővárosi cégeknél történő bérfejlesztés rámutatott arra: valójában nem olyan tragikus a pénzügyi helyzete a BKV-nak, mint ahogyan arról a fővárosi városvezetők nyilatkoztak.

A rekordszintű iparűzésiadó-bevételeknek, másrészt a kormány járulékcsökkentésének köszönhető, hogy a főváros a BKV-nál jövőre 15 százalékos béremelést tervez – közölte korábban Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Zrt. fideszes igazgatósági tagja. A politikus emlékeztetett rá, hogy ilyen szintű béremelésre utoljára Tarlós István idején, 2017-ben volt példa.

Ha ezt most meg tudja lépni Budapest, végleg összeomlik Karácsony főpolgármester kivéreztetésről szóló hazugságkampánya – hangsúlyozta. Kitért arra is, hogy a fővárosi önkormányzat saját számításai szerint is csúcsot jelentő, 167,4 milliárd forintot szedhet be iparűzési adóbevételként, ami 104 százalékos teljesülés a 2019-es adatokhoz képest.

Idén összességben 10,5 milliárd forintból fejleszti a béreket a főváros a BKV-nál. Ebből mintegy 8,8 milliárdot a főváros a saját büdzséjéből ad, 1,7 milliárd forint pedig az állami járulékcsökkentés eredménye, amelyet a BKV házon belül is tarthat, de béremelésre is fordíthat.

Borítókép: A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 4-es vonalán közlekedő Combino villamos és várakozó utasok a Blaha Lujza téren 2021. január 23-án.