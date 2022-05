Cikkünk frissül!

Az ukránok állítása szerint több mint 150 gyerek halhatott meg Donyeck régióban

„Több mint 150 gyereket öltek meg Donyeck régióban, mióta Oroszország inváziója elkezdődött” – közölte az ukrán főügyész. Ez a szám lényegesen nagyobb, mint Ukrajna bármely más régiójában. Ukrán adatok szerint legalább 240 gyerek halt meg a háborúban – írja a BBC, hozzátéve, hogy ezeket a számokat nem tudta hiteles forrásból ellenőrizni.

Most minden Donbaszra összpontosul

Az oroszok által támogatott szakadárok vezetője az orosz hadművelet felgyorsítását kérte Donyeck tartományban – jelentette a RIA Novosti orosz hírügynökség. Ukrán tisztviselők szerint az orosz erők közel állnak ahhoz, hogy bekerítsék Donbasz két kulcsfontosságú városát, miközben a folyamatos bombázások házakat rombolnak le és civileket ölnek meg.

„Most minden Donbaszra összpontosul” – mondta Vadim Deniszenko, az ukrán belügyminisztérium tanácsadója.

Ennyi orosz katona halt meg eddig az ukránok szerint

Az ukrán fegyveres erők szerint a háború kezdete óta 29600 orosz katona halt meg.A legfrissebb adataik szerint az ukrán hadsereg eddig megsemmisített 1315 harckocsit és 206 repülőgépet – írja a Sky News, hozzátéve, hogy az adatok hitelességét nem tudták ellenőrizni.

Nyolcezer ukrán hadifoglyot tartanak fogva szeparatista területeken

Mintegy 8000 ukrán hadifoglyot tartanak fogva az oroszok által támogatott szeparatista Luhanszki és Donyecki Népköztársaságban – írja a Sky News.

Rodion Mirosnyik luhanszki tisztviselő azt mondta: „Sok a fogoly. Természetesen a Donyecki Népköztársaság területén több van belőlük, de nálunk is sokan vannak, összesen körülbelül nyolcezren.”

A Sky News nem tudta ellenőrizni az információ hitelességét.

A Vöröskereszt regisztrálta az azovstali foglyokat

Robert Mardini, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának főigazgatója azt mondta, hogy regisztrálták az összes ukrán harcost, akik a múlt hétig kitartottak a mariupoli Azovstal acélgyárban, mielőtt orosz ellenőrzés alatt álló területre vitték őket.

Oroszország szerint 2439 ukrán harcos volt az Azovstalban. "A hadifoglyok vagy fogvatartottak nyilvántartásba vétele nem más, mint egy életbiztosítás" - tette hozzá Mardini.

Orosz katonák ellenőrzik az Azovstal acélműben magukat feladó ukrán fegyvereseket Forrás: AFP/HANDOUT

10 ezer menekült érkezett Magyarországra

2022. május 25-én az ukrán-magyar határszakaszon 5528, a román-magyar határszakaszon 4482 belépő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A rendőrség 148 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrajnai háború elől 194 ember, köztük 89 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

A NATO-tagok nem szállítanak bizonyos típusú fegyvereket Ukrajnának

A német sajtó NATO-beli forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a szövetség tagjai informálisan megállapodtak abban, hogy nem szállítanak bizonyos típusú fegyvereket Ukrajnának, attól tartva, hogy Oroszország a nyugati harckocsik és harci repülőgépek szállítását a háborúba való belépésnek tekintheti, és megtorló intézkedésekkel válaszolna – írja a Die Zeit című német lap.

A dpa megerőstette az értesülést – számolt be a Magyar Nemzet.

A Nike nem újítja meg a szerződését orosz kiskereskedelmi partnerével

A Nike nem újítja meg franchise-szerződését az orosz kiskereskedő partnerével. A vállalat közleménye szerint "az oroszországi működési kihívások miatt a Nike úgy döntött, hogy nem újít meg és nem vállal új üzleti kötelezettségeket" - írja a Vedomoszti című orosz üzleti napilap. Március elején a Nike bejelentette, hogy ideiglenesen bezárja a Nike tulajdonában lévő üzleteit Oroszországban, de néhány, az orosz kiskereskedő Up & Run által kezelt telephely nyitva maradt.

A világ nem állt készen az ukrán bátorságra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra reagálva, hogy a háború korai szakaszában sokan kételkedtek abban, hogy Ukrajna képes lesz ellenállni Oroszország teljes körű inváziójának, azt mondta: A világ nem állt készen az ukránok bátorságára. Sokan egyszerűen nem akarták figyelembe venni Ukrajnát, mert egyszerűen nem volt szokás figyelembe venni Ukrajnát. Oroszországot szokás, még akkor is, ha ennek nincs objektív oka - fogalmazott az ukrán elnök.

Izrael nem hagyta jóvá a rakétaszállítást

Izrael elutasította az Egyesült Államok azon kérését, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy Németország Spike páncéltörő rakétákat küldjön Ukrajnába – jelentette az Axios amerikai és izraeli tisztviselőkre hivatkozva. A tüskés rakétákat Németországban gyártják izraeli technológiával, izraeli licenc alapján. Oroszország februári nagyszabású ukrajnai inváziója óta Izrael semleges álláspontot képvisel, és nem volt hajlandó fegyvert szállítani Ukrajnának.

Ukrajna megszünteti az orosz állampolgárok vízummentességét

Ukrajna elnöke elrendelte az orosz állampolgárok vízummentességének megszüntetését, arra hivatkozva, hogy Moszkva inváziója nyomán javítani kell a határbiztonságon. Volodimir Zelenszkij ezzel egy állampolgár által benyújtott petíciót támogat.

– A teljes körű orosz agresszió hátterében a felvetett kérdés fontos és létfontosságú. Támogatom, hogy meg kell erősíteni az orosz állampolgárok beutazásának ellenőrzését – mondta. Fel is kérte Denisz Smihal miniszterelnököt a részletek kidolgozására.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt hónap elején írt alá egy rendeletet, amely vízumkorlátozást vezet be a Moszkva által barátságtalannak ítélt országok állampolgárai számára – köztük az ukránokra is.

Putyin sebesült katonákat látogatott meg Moszkvában

Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai konfliktusban megsebesült katonákat látogatott meg a moszkvai Mandrik Katonai Kórházban. Több fénykép is készült az elnökről, amin kezet fog a kórház orvosaival és pácienseivel.

Vlagyimir Putyin a Mandrik Kórázba látogatott Forrás: AFP/POOL/SPUTNIK/MIKHAIL METZEL

Eltörölték az orosz szerződéses katonák felső korhatárát

Az orosz törvényhozók megszavazták azt az új törvényt, amely megszünteti a szerződéses katonák korhatárát. Eddig csak a 18-40 éves oroszok és a 18-30 éves külföldiek köthettek első szerződést a hadsereggel. A törvényjavaslat megkönnyíti a polgári orvosok, mérnökök, valamint az üzemeltetési és kommunikációs szakemberek toborzását is. Katonai szakértők szerint Oroszország fenntarthatatlan csapat- és felszerelésveszteséggel néz szembe Ukrajnában, miután számos katonai kudarc arra kényszerítette Moszkvát, hogy csökkentse háborús céljait.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy reagált a hírre, hogy

– Az orosz hadseregben már nincs elég fiatal férfi, de még megvan bennük a harci akarat. Ennek az akaratnak a leverése még időbe telik.

Moszkva kész humanitárius folyosót nyitni a gabonaszállító hajóknak

Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette, hogy Moszkva kész humanitárius folyosót biztosítani az élelmiszert szállító hajók számára, hogy elhagyják Ukrajnát, cserébe egyes szankciók feloldásáért. Ukrajna fekete-tengeri kikötőit elzárták Oroszország megszállása óta, és több mint 20 millió tonna gabona rekedt a silókban az országban. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter gúnyosan reagált Moszkva követelésére, és azzal vádolta Oroszországot, hogy megpróbálja zsarolni a világot.

Hamarosan eleshet Szeverodonyeck

Az orosz erők újabb támadásokat indítottak kelet-ukrajnai városok ellen, és egyre nagyobb a veszélye annak, hogy Szeverodonyeck városát teljesen bekerítik. A luhanszki régió kormányzója, Szerhij Haidai azt mondta, hogy a térségben jelenleg nincs gázellátás, és korlátozott a hozzáférés a vízhez és az áramhoz, miután megsérült egy trafóállomás.

A folyamatos heves ágyúzások ellenére Szeverodonyeck továbbra is elérhető. Olekszandr Sztriuk, a város katonai adminisztrációjának vezetője azt mondta, Oroszország folyamatos támadásai ellenére a várost nem ostromolják, és elegendő ukrán csapattal rendelkezik az orosz erők visszatartására. Sztriuk szerint az áramellátás és a kommunikációs rendszerek leálltak, és bár az utak továbbra is veszélyesek, el lehet jutni a városba. Azt is elmondta, hogy a május 25-i orosz támadásoknak voltak áldozatai, köztük két önkéntes is, akik evakuálás közben haltak meg.

Néhány falu és város már nem létezik

Ukrajnának nagy szüksége van olyan rakétarendszerekre, amelyekkel fel tudja venni a harcot az orosz tűzerővel – mondta Dmitro Kuleba Davosban. Leginkább MLRS-ek, vagyis mobil rakéta sorozatvetők hiányoznak az ukrán fegyverarzenálból. Az ukrán külügyminiszter szerint a frontvonal nagyon nehéz pillanatában érkezett Davosba, mivel harcok dúlnak a keleti donbászi régióban.

A Donbaszért folyó csata nagyon hasonlít a második világháború csatáihoz. Néhány falu és város már nem létezik. Mindegyiket felmorzsolta az orosz tüzérségi tűz – mondta újságíróknak. Kuleba méltatta az EU-t Kijev támogatására hozott „forradalmi" döntéseiért, de kijelentette, hogy a NATO „a szó szoros értelmében semmit sem csinál".

Osztrák kórházban gyógyulhatnak ukrán katonák

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szokásos éjszakai videóüzenetében egyebek mellett bejelentette, hogy megállapoodott Karl Nehammer osztrák szövetségi kancellárral arról, hogy Ausztria átvesz néhány súlyosan sérült ukrán katonát gyógykezelésre. Hogy hány sebesült gyógyításáról egyeztek meg, és hogy mikor kezdik a katonák átszállítását Ausztriába, nem közölt részleteket az ukrán elnök.

Zelenszkij elutasítja ukrán területek feladását a béke érdekében

Volodimir Zelenszkij elutasította azt az elképzelést, hogy országának területet kellene átadnia, hogy békét kössön Oroszországgal. A nyugati médiában kezdtek megjelenni olyan vezércikkek, amelyek szerint Ukrajnának állítólag el kell fogadnia az úgynevezett nehéz kompromisszumokat azáltal, hogy területet kell feladnia a békéért cserébe. Azok, akik ezt tanácsolják Ukrajnának, nem látják a hétköznapi embereket, akik valójában azon a területen élnek, amelyet a béke illúziójával kívánnak kicserélni – mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök.

Borítókép: Irányított páncéltörő rakétát rakodnak ukrán katonák / AFP / SERGEI BOBOK