Gotabaja Radzsapaksza elnök Twitter-oldalán közölte, hogy a többi között üzemanyag vásárlására szolgáló kölcsönért folyamodott orosz hivatali partneréhez, Vlagyimir Putyinhoz telefonbeszélgetésük során.

Radzsapaksza beszámolt arról is, hogy megkérte Putyint, gondoskodjon arról, hogy az Aeroflot orosz légitársaság ismét felveszi úti céljai közé Srí Lankát, mivel a turizmusra ráutalt szigetállamnak fontos bevételi forrást jelentenek az orosz üdülni vágyók.

A Srí Lanka-i energiaügyi miniszter csütörtökön bejelentette, hogy orosz olajipari cégek két képviselője érkezett a fővárosba, Colombóba.

Ranil Vikremeszinge miniszterelnök június 22-én jelentette be Srí Lanka teljes gazdasági összeomlását. A pénzügyminiszteri posztot is betöltő Vikremeszinge akkor figyelmeztetett arra is, hogy az országnak - az olajipar súlyos, mintegy 700 millió dolláros (több mint 260 milliárd forintos) adóssága miatt - nincs elég pénze üzemanyagimportra.

A 22 milliós ország az 1948-as függetlenné válása óta nem élt át a mostanihoz hasonló gazdasági válságot, amely egyebek között élelmiszer- és gyógyszerhiányban, illetve a száguldó inflációban nyilvánul meg. Srí Lanka már szinte benzin nélkül maradt, és más üzemanyagokból is akut hiány mutatkozik, a szigeten mindennaposak a tüntetések. Colombo továbbá felfüggesztette a 2026-ig visszafizetendő 25 milliárd dollárból idén esedékes mintegy 7 milliárd dollárnyi külföldi hitel visszafizetését is. Az ország teljes külföldi adóssága 51 milliárd dollár.

Az ENSZ humanitárius katasztrófára figyelmeztetett.

Borítókép: üzemanyaghiány miatt hosszú sorban álló emberek egy colombói töltőállomás előtt 2022. június 28-án (MTI/EPA/Chamila Karunarathne)