Kormányhivatali vizsgálat és büntetőeljárás is jöhet az idősotthon ügyében

Elbocsátották azt az alkalmazottat, aki a Hír TV-nek arról számolt be, hogy a fővárosi fenntartású Rózsa utcai idősotthonban a lakók harminc százaléka elhunyt a koronavírus következtében. A férfi pár nappal ezelőtt azt mondta, az intézmény már a járvány megjelenése előtt is létszámhiánnyal küzdött. Az intézmény dolgozója hozzátette, nem tud arról, hogy a főpolgármester ellátogatott volna az intézménybe, és szerinte a főváros részéről érdemi intézkedés nem történt a járvány megelőzése szempontjából az elmúlt hónapokban.

Karácsony Gergely azonban tagad a Rózsa utcai idősek otthonával kapcsolatban, a Hír TV Magyarország élőben című műsorában az ügy részleteiről Futó Barnabás ügyvéd beszélt.

A járvány tekintettel a súlyosságára és hogy egy világjárványról van szó, felkorbácsolja az érzelmeket, és nehéz ezeket a helyzeteket is kellően tárgyilagosan kitárgyalni és kezelni. Érdemes egyébként a WHO-nak a kimutatásait figyelni, például a magyarországi járványterjedés szempontjából, itt van egy nagyon magas hullám a kezdeti szakaszban, az éppen a Pesti úti fertőzések időszakával esik egybe.

„Ez a Rózsa utcai mostani eset mennyiben hasonlít a Pesti útira körülmények tekintetében?” – kérdezte Földi-Kovács Andrea, műsorvezető.

„Nagyon sok hasonlóság van, egyrészt a fővárosban történtek a halálesetek és a megbetegedések, a másik, hogy a fenntartó a főváros, harmadrészt idősek otthonáról van szó és szintén úgy tűnik, hogy olyan okból történtek ezek a problémák, esetek, mint a Pesti úti idősek otthonánál, tehát valószínűleg szintén az volt, hogy kevés volt a létszám. Ott is az volt a probléma, mint itt is, hogy az egészségügyi dolgozók, akik megmaradtak azok nem voltak képesek, objektíve nem voltak képesek ellátni a betegeket, akik ugyanolyan létszámban ott maradtak, viszont az ellátó szervezet, az egészségügyi dolgozók létszáma lecsökkent. Most, hogy ez ugyanaz miatt történt, mint az idősek otthonánál a Pesti úton, tehát, hogy a fenntartó csökkentette le a létszámot felére vagy egyéb más okból, de, ha más okból, mondjuk objektív okból sokan felmondtak és elmentek akkor vissza kellett volna pótolni, különösen ilyen helyzetben az egészségügyisek létszámát” – mondta Futó Barnabás.

„Ezt egy esetleges vizsgálat egyértelműen tudja utólag tisztázni?” – tette fel a kérdést Földi-Kovács Andrea műsorvezető.

„Biztosan tudja, szerintem valószínűleg szükség lesz itt is büntetőeljárás indítására és a Fővárosi Kormányhivatal vizsgálatára (…) meg lehet állapítani, hogy ki a felelős, ki követett el itt hibát (…)” – közölte az ügyvéd.

A teljes adást itt megtekintheti: