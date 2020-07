Minden hatalmát beveti Trump győzelme ellen Soros György

Soros György amerikai tőzsdespekuláns minden követ megmozgat annak érdekében, hogy Donald Trump amerikai elnök ne nyerjen egy második ciklust novemberben. A tavaly alapított politikai akcióbizottságán keresztül Soros rengeteg pénzt juttatott el különböző demokrata-párti szervezetnek, hogy segítse Trump ellenes tevékenységüket. A Soros család politikus barátai is jól járnak.

„Trump valójában nem nyerhet egy második ciklust, mert rosszul kezeli a vírust, és sok felesleges halált okozott”– jelentette ki Soros György amerikai tőzsdespekuláns az El Mundo spanyol lapnak adott májusi interjújában.

A V4NA hírügynökség szerint az, hogy Trump képes lesz-e november 3-án megtartani elnöki tisztségét egyelőre a jövő zenéje, azonban ha Soroson múlik, akkor valószínűleg nem, hiszen a milliárdos nem sajnálja az erőforrásokat arra, hogy Joe Biden, a Demokrata párt jelöltje győzzön.

Soros György legendásan közel áll a Demokrata párthoz, a szervezet egyik legbőkezűbb támogatójaként tartják számon. 2016-ban a Soros Fund Management 22,1 millió dollárt adományozott Hillary Clintont támogató szervezeteknek, republikánus kötődésű alakulatok egy centet sem kaptak.

Erőfeszítései azonban nem hoztak sikert Clintonnak. 2017-ben a The Wall Street Journal című lap arról írt, hogy Trump győzelmét követő hetekben Soros közel 1 milliárd dollárt bukott a tőzsdén.

Idén viszont Soros nem bízza a véletlenre, megduplázza tétjeit.

Az amerikai törvények lehetővé teszik úgynevezett Politikai Akcióbizottságok (PAC) létrehozását, ezek a szervezetek a kampányra felajánlott adományok összegyűjtését koordinálják. A Politico című lap tavaly nyáron számolt be arról, hogy Soros Democracy PAC néven hozott létre egy ilyen politikai akcióbizottságot. A Szövetségi Választási Bizottság adataiból kiderült: Soros már kezdésként 5,1 millió dollárt helyezett el a PAC számláján. A lap már akkor megjegyezte, hogy a Democracy PAC-nak átutalt 5,1 milliós összeg több mint a kétszerese annak a 2,1 millió dollárnak, amelyet Soros 2016-ban hasonló időszakban a választási kampányra fordított. A lap információi szerint a Soros-család más tagjai is részt vehetnek a PAC finanszírozásában. Így például Alexander Soros, a milliárdos fia, aki az elmúlt években maga is egyre aktívabb adományozója lett demokrata párti ügyeknek és politikusoknak.

A Washington Free Beacon című lap most arról számolt be, hogy Soros-féle politikai akcióbizottság számláján több mint 40 millió dollár van, ami közel duplája a 2016-ban elköltött összegnek. Soros kezdő 5 milliója mellett 35 millió dollárt érkezett a Nyílt Társadalom Alapítványokhoz (OSF) köthető Fund for Policy Reform nevű szerezettől, amely számláján állítólag 750 millió dollár van.

A Democracy PAC eddig közel 25 millió dollárt utalt ki más liberális politikai akcióbizottságoknak. Az egyik legnagyobb összeget, 7 millió dollárt a Senate Majority PAC kapta, amely Chuck Schumerhez, a szenátusi demokrata frakció vezetőjéhez köthető. Egyébként a Soros-klán jó viszonyt ápol Schumerral, Alexander Soros többször is személyesen tárgyalt vele.

5 millió dollárt kapott a Biden-párti külsős Priorities USA Action nevű PAC, illetve 2,5 millióval gazdagodott a baloldali Win Justice koalíció. A Soros-féle Democracy PAC továbbá jelentős összegeket juttatott el olyan szervezeteknek, amelyek radikális baloldali ügyészek megválasztását segítik elő.

Soros György 2 millió dollárt utalt közvetlenül különböző bizottságoknak is. A Democratic Grassroots Victory Fund nevű szervezet például 500 ezer dollárral gazdagodott. Illetve több százezer dollárt kapott egy Nancy Pelosi-hez, az Egyesült Államok Képviselőházának demokrata elnökéhez köthető szervezet. Egyébként Pelosi is baráti kapcsolatot ápol Sorosékkal.

A Soros-dollárból a szervezetek Donald Trump lejáratásán ügyködnek, különböző reklámok segítségével.

A Priorities USA Action például a koronavírus-járványt használta fel az elnök támadására, olyan videókat gyártott le, amelyek azt sugallták, hogy Joe Biden jobban kezelte volna a helyzetet.

Egy másik szervezet, amely a Soros-féle PAC támogatását élvezi, a NARAL Freedom Fund nevű radikálisan abortuszpárti alakulat. Ez a szervezet 1 millió dollárt kapott Soroséktól, és ők is Trumpot gyalázzák különböző reklámokban.

Azonban ha Soros György épp nem különböző akcióbizottságokon keresztül próbál meg beavatkozni a választásokba, megoldja az OSF-en keresztül, amely rengeteg olyan szervezetet támogat, amelyek politikai küldetésben vesznek részt.

Ilyen az America Votes nevű alakulat, amely 2017-ben és 2018-ban is 1-1 millió dollárt zsebelt be Soros alapítványától. A szervezet honlapján azt írják magukról, hogy „együttműködéseket vezetnek annak érdekében, hogy előmozdítsák a progresszív politikát, illetve megnyerjék a választásokat a kulcsfontosságú államokban”. (We lead collaborative efforts to advance progressive policies and win elections in key states…)