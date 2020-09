Orbán Viktor: az emberek azt akarják, hogy az ország működjön – HALLGASSA MEG!

Kötelezővé teszik az iskoláknak, hogy naponta megmérjék a gyerekek testhőmérsékletét. A tesztek pedig hamarosan hatósági árasak lehetnek – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.

„A vírus első és a második hulláma számos ponton különbözik, a védekezésünk is különbözni fog. De a közös pont, hogy a vírus elsősorban az időseket fenyegeti. Az idősotthonok most is veszélyeztetett helynek számítanak” – mondta a kormányfő a Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában kialakult helyzet kapcsán.

Orbán Viktor Budapest főpolgármesterétől nagyobb odafigyelést kért a budapesti idősotthonok tekintetében, utalva a legújabb fertőzésekre, a kamaraerdei otthon 29 betegére.

A miniszterelnök szerint ez sokkal fontosabb dolog, mint a biciklisávok felfestése.

A Kossuth Rádió interjúját itt meghallgathatja:

Kifejtette, hogy az első hullám idején egy hét alatt kellett nagyon fontos lépéseket meghozni, és az ország jól vizsgázott.

„Az első hullámnál erős fegyelmezettség volt. A második hullám esetében fontos volt, hogy tudjuk, hogy az emberek mit fogadnak el. A nemzeti konzultáció révén lehetett a közmegegyezést megteremteni. Az emberek azt akarják, hogy Magyarország működjön” – fogalmazott a kormányfő.

„Most Magyarország működőképességét kell megvédeni, a vírus nem béníthatja meg az országot”

– mondta Orbán Viktor. Az Origo tudósítása szerint szólt arról is, hogy a járványügyi és a gazdasági lépéseket sorozatban jelentik majd be.

Az iskolák kapcsán hangsúlyozta:

általános korlátozásra nem kell számítani az oktatásban.

Elsőként a fertőzötteket veszik ki és a kontaktokat, majd pedig az adott osztályt kell felfüggeszteni – mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint el kell kerülni, hogy a szülők otthon maradjanak, ezért egyedi döntések lesznek.

Hatósági áras lesz a koronavírus-teszt

Az idősek érdekében a kórházak és idősotthonok látogatási tilalom alatt vannak, és ezt akár rendőri erővel fogják kikényszeríteni. Az iskolák esetén kötelező lesz a hőmérőzés,

hatósági árasak lesznek hamarosan a tesztek, és aki kéri, annak ingyen adják be az influenza elleni védőoltást

– mondta a kományfő.

„A járványügyi intézkedések lényege, hogy a szabályokat mindenkinek be kell tartania” – mondta a kormányfő a maszkviselés kapcsán. „Ha fegyelmezetlenek vagyunk, akkor másokat hozunk bajba” – tette hozzá. Orbán Viktor szerint, ha a büntetés sem segít, akkor bizony le kell szedni a tömegközlekedési járatokról azokat, akik nem hajlandók maszkot viselni.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy a térségbeli országokkal szoros kapcsolatok jöttek létre, és ezeket most a járványügyi szabályok terén is alkalmazni fogják. Szükséges az információk cseréje. Az összeurópai bajban létre lehet hozni egy közép-európai biztonságos szigetet – fogalmazott.

Orbán Viktor az amerikai elnökkel egyeztetett

„Tegnap Donald Trump hívott fel, és beszéltünk több fontos kérdésről” – mondta a kormányfő. „Másképp van a politika világa, mint régebben, de a mindennapi kollegiális együttműködésnek van egy része, hogy beszélünk egymással” – tette hozzá. Orbán Viktor bízik benne, hogy Trump marad az elnök, mert az jó a térségnek is.

Úgy nyilatkozott, Európa sem akar beszorulni szendvicsként az USA és Kína közé. „A geopolitikai ügyeknél persze jobban érdekli az embereket, hogy az iskolákat be kell-e zárni” – jegyezte meg.

Már most többen dolgoznak, mint idén januárban

Orbán Viktor szólt arról is, hogy mindig szükséges szellemi inspiráció a kormányzáshoz. A magyar kormánynak van egy haditerve arról, mit kell tenni, és azt gyakorlati lépésekre kell lefordítani – fogalmazott. „Már most többen dolgoznak, mint idén januárban” − közölte.

A turizmus helyzetéről azt mondta, hogy vidéken működött a turisztikai ágazat a lépéseknek köszönhetően. A fővárosi önkormányzatnak legalább 50 milliárd forintot kell felhasználnia a 100 milliárdos megtakarításból a turisztikai ágazat fejlesztésre – hangsúlyozta.

A magyar gazdaság iránti bizalom nagyon erős

„Béremeléseket, beruházásokat szeretnénk” – mondta Orbán Viktor. „A következő két-három hétben sokkal aktívabban fogok én is kommunikálni ezen a téren. A költségvetés hiánya nem néz ki jól, ha tartanánk a korábbi vonalat, akkor megbénulna az ország. A magyar gazdaság iránti bizalom nagyon erős, mert az ország emelkedő pályán van” – ismertette a miniszterelnök.

A kormányfő szerint szeretnék mozgósítani az embereknél lévő készpénzvagyont, hogy azt fektessék állampapírba az emberek.

„A nemzetközi színtéren is megvan a bizalom a magyar gazdaság iránt, és ha bizalom van, akkor pénz is van”

– mondta Orbán Viktor. „Egymás után jelentjük majd be a lépéseket” – tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában