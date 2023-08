Központ a déli határnál

Szeged mai területe a régészeti bizonyítékok szerint már az újkőkorban is lakott volt. Az évezredek során persze sokat alakult a környezet és maga a hely is, a város mai képe szempontjából pedig az 1879-es árvíz tekinthető mérföldkőnek. Az addig soha nem látott árhullám ugyanis a város akkori épületeinek nagy részét elpusztította, az újjáépítés során pedig már jóval modernebb épületek váltották fel a korábbi látképet. A nemzetközi összefogásban történő munkák során lényegében a város teljes szerkezetét és infrastruktúráját is áttervezték.

Határközeli fekvése miatt Szeged jelentősége az első világháborút lezáró békeszerződések okán tovább nőt, hiszen jó néhány elcsatolt város szerepét is kénytelen volt átvenni. A valódi fellendülés és a ma is tapasztalható ipari megerősödés az 1960-as évektől indult el, hiszen ekkor kerültek lefektetése a ma is kiemelkedően fontos élelmiszeripari termelés alapjai. Ez a tendencia pedig természetesen álláspiaci szempontból is változásokat hozott.

Ahogy akkoriban, úgy ma is számos állás Szeged ezen ipari szegmenséhez kötődik, de az évek során természetesen más szektorok is komoly szerephez jutottak. A város napjainkban a déli régiók egyik legmeghatározóbb központja, Csongrád-Csanád vármegye székhelyeként pedig a környékbeli lakosság életében is fontos szerepet játszik. Legyen szó akár álláslehetőségekről, akár a virágzó kultúráról és oktatásról, a város fontos hivatkozási pont. Az állások szegedi Profession kínálata pedig szintén ezt mutatja.

Az élelmiszeripari élvonalában

Az erős ipari szektorral rendelkező városok esetében jellemzően elmondható, hogy az e területen munkálkodó cégek a legnagyobb munkáltatók helyi és környékbeli szinten egyaránt. Ez Szegeden is nagyjából így tapasztalható, hiszen a statisztikák szerint csak egyetlen intézmény volt képes az ipari szereplők fölé nőni az alkalmazott munkaerő számában. Az azonban ennek ellenére is biztos, hogy a legtöbb állás Szeged ipari szektorában érhető el.

Ennek egyik legfőbb letéteményese a virágzó helyi élelmiszeripar. Ha Szeged, akkor paprika, illetve Pick szalámi, mely némiképp sarkított hasonlat, de ettől még igaz. Az erre a két termékre épülő élelmiszeripar évszázados múltra tekint vissza, a népszerűség azonban a mai napig töretlen. Az ekkora forgalmat bonyolító iparágakban pedig létfontosságú a megfelelő mennyiségű munkaerő, így sok állás Szeged ilyen profilú szereplőihez kapcsolható.

A város nem csak a régió, hanem a teljes ország egyik élelmiszeripari központja, mely szektor az ország e részében egyébként is erős. A már említett Pick Szalámigyár, illetve a városban működő tejipari cég egészen jelentős munkáltatónak számítanak. Emellett azonban más területen tevékenykedő ipari vállalatok is találhatók a városban, mint pl. gumigyár, mezőgazdasági vállalatok stb. A gazdasági élet tehát jelentős, ami miatt rengeteg állás Szeged e szektorában létesül.

Tradíciók az oktatásban

Bár a város egyik legjelentősebb munkáltatója valóban a Pick, hiszen a cég több ezer munkavállalót foglalkoztat, a képzeletbeli rangsorban mégsem övék az első hely. Szeged ugyanis rendkívül nagy hagyományokkal rendelkezik az oktatás területén is, melynek fő központja a Szegedi Tudományegyetem. Bátran állíthatjuk, hogy több ezer állás Szeged eme patinás intézményéhez kötődik, hiszen ez az egyetlen 5.000 fő feletti létszámot foglalkoztató munkahely a városban.

Az iparhoz hasonlóan az oktatási szektornak is komoly előnye, hogy rendkívül széles rétegek számára képes állást kínálni. Az adminisztratív és műszaki álláshelyektől kezdve a különböző oktatói pozíciókkal bezárólag sok lehetőség kínálkozik ezen a területen is. Az egyetem pedig jól ismerte fel az iparral való összefonódás előnyeit is, így számos duális képzéssel igyekeznek helyben tartani a szakképzett munkaerőt. Ezzel lényegében a város jövőjét is sikeresen terelhetik még kedvezőbb tendenciák felé.

A felsoroltakon kívül persze sok egyéb állás Szeged hétköznapibb cégeihez, intézményeihez köthető. Nem szabad ugyanis elfelednünk, hogy alapvetően egy központi szerepet betöltő, jól működő városról van szó, melyhez sok ezer ember összehangolt munkája szükséges. Szeged ékes példája a kiemelkedő szereppel bíró, kiváló életkörülményeket biztosító vidéki városoknak, így egy itt felépített karrier lényegében bárki számára vonzó opció lehet.