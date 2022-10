A szürke a sztár

A szürke minimum 50 árnyalata most a sláger, a monokróm, pasztellesebb, fakó, matt színek divatja jött a rikító színek helyett. A drágább kategóriát képviseli az exkluzív hatást keltő, elegáns, finom márványmintázat. A szabálytalan geometriai formák, az anyagukban domború csempék is nagyon népszerűek, csakúgy, mint a növénylevél-mintázatú burkolat. Divat a bronz és az acélszínű dekorprofil is.