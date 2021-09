Férfi kézilabda Eb: világklasszisok érkeznek a szegedi új arénába januárban!

Rohamléptekkel közeleg a férfi kézilabda Európa-bajnokság! Magyarország és Szlovákia első alkalommal fogadhatja a kontinens legjobb férfijátékosait, Szeged pedig szerencsés: a sorsolás eredményeképpen a legerősebb csoport küzdelmei zajlanak majd a csarnokban. A francia-horvát-szerb trió mérkőzéseit több mint 8 ezren figyelhetik majd a helyszínen.

Nem meglepő, hogy kiemelt az érdeklődés a kevesebb mint négy hónap múlva kezdődő szegedi csoportmérkőzések iránt. Az Európa-bajnokság bombaerős csoportjában a tokiói olimpiai bajnok Franciaország, az előző Európa-bajnokság ezüstérmese, Horvátország, a mindig roppant erős Szerbia, valamint Ukrajna csatázik a továbbjutó két helyért.

Érdemes minél hamarabb biztosítani helyünket a lelátón, elvégre nagy az érdeklődés a szomszédos Szerbiából és Horvátországból is – kettejük rangadója például igazán pikáns lesz.

„Pokoli nehéz csoportba kerültünk, de várom már a meccseket, biztos remek lesz a hangulat. Sok minden változhat még januárig, remélem, senki nem sérül meg addig, és jó meccseket játszhatunk” – fogalmazott Petar Nenadic, a Telekom Veszprém szerb légiósa, akinek csapattársa, a horvát Manuel Strlek is izgatott az Eb előtt:

„Horvátország célja mindig az aranyérem megszerzése. Egyrészt kiváló játékosok alkotják a keretet, másrészt biztos sok szurkoló elkísér minket, így jó hangulatú meccseket játszunk majd Szegeden.”

Ez szinte garantált, ráadásul több olyan játékos is pályára léphet, akik a város Bajnokok Ligájában is menetelő csapatában, a PICK Szegedben kézilabdáznak.

Például Bogdan Radivojevic, aki szerint ideális, hogy nem kell messzire utazniuk.

„Nagyon örülök, hogy Szegeden játsszuk a csoportmérkőzéseket, ez nemcsak nekünk jön jól, hanem a szurkolóinknak is, akiknek nem kell messzire utazniuk. Egészen biztos vagyok benne, hogy sokan drukkolnak majd nekünk, ahogyan a horvát szurkolók jelenlétére is számítok, mint ahogyan francia szimpatizánsokra is. Csodás lesz az új aréna, novembertől mi is jobban megismerjük majd, remek hangulatú Eb-mérkőzésekre van kilátás. Jobban örültünk volna egy kevésbé erős csoportnak, de ezt is egy lehetőségnek fogjuk fel. Természetesen szeretnénk továbbjutni, de a lényeg, hogy meccsről meccsre, lépésről lépésre mutassuk meg, mit is tudunk, és hozzuk ki magunkból a 100 százalékot.”

Három játéknap, hat mérkőzés, négy erős csapat, a kézilabda ünnepe: ez vár a szurkolókra január 13. és 17. között a szegedi új arénában.

A minden igényt kielégítő multifunkcionális sportcsarnokban mindenki megtalálhatja a számításait: napijegyeket és bérleteket is négy kategóriában lehet vásárolni az Európa-bajnokságra, már 4900 forintért be lehet jutni egy-egy játéknapra, amivel két mérkőzést lehet megtekinteni.

Jegyek és bérleteket az alábbi felületen lehet vásárolni az Európa-bajnokságra:

https://www.watchgamesseemore.hu/jegyek/

Az Európa-bajnokság szegedi csoportjának programja: