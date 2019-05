Küldetésük célja: ,,nyomot hagyni" maguk mögött

(X)

– Ez a koncertsorozat különösen fontos az Ismerős Arcok számára, hiszen az ország dél-magyarországi régiója az egyik első bázisa volt a zenekarunknak – mondta Nyerges Attila. – Itt nagyon hamar kialakult egy hűséges rajongótábor, s mindig nagyon kedves fogadtatásban részesültünk. Ez a szimpátia a zenekar iránt állandó, a mai napig úgy érezzük, hogy hazatérünk, amikor itt lépünk fel. Ezzel tartozunk ennek a közönségnek, de az itteni rajongóink is hasonlóan érezhetnek, hiszen gyakorlatilag mindig telt házas koncerteket adunk.Nyerges Attila azt is hozzátette: az Ismerős Arcok számára mindig is az volt a legfontosabb, hogy hiteles körülmények között közvetítsék a közönség felé a zenekar által megfogalmazott üzeneteket. Ezért turnéznak szinte állandó jelleggel, hiszen az élő találkozás varázsát semmi sem múlja felül. Az Ismerős Arcok koncertjei ünnepi alkalmak, amit a közönség és a zenekar közötti kontaktus fejez ki. Számukra megtisztelő, ha értő közönség előtt játszhatnak, s ugyanígy felemelőnek tartják, ha egy jó ügy vagy nemes cél támogatása érdekében jótékonysági szervezetek, alapítványok, egyesületek keresik meg, s kérik fel őket egy-egy koncert megtartására. Éves szinten 2-3 alkalommal vállalnak jótékonysági fellépést is.– Számunkra minden egyes koncert emlékezetes maradt, amit a 20 év alatt megéltünk, legyen az egy kis klub vagy egy több tízezres létszámú városnapi esemény – folytatta az énekes. – Isteni kegyelemként éljük meg, hogy évente többször is körbeutazhatjuk a Kárpát-medencét, hogy csodálatosnál csodálatosabb helyszíneket és embereket ismerjünk meg. Számunkra ez jelenti a munkánk és küldetésünk célját, valamint az, hogy „nyomot hagyjunk" magunk mögött. Az Ismerős Arcok 20 év alatt több ezer koncertet adott, elkészített 11 zenealbumot és 5 DVD-t. Mindezt szívós munkával építettük fel, hiszen a rádiók hosszú éveken át egyáltalán nem játszották a dalainkat, azok csak az élő fellépések alkalmával jutottak el a közönségünkhöz. Akiket érdekelt az az üzenet, amit az Ismerős Arcok megfogalmazott, azokhoz eljutott a zenénk. Az internet is növelte a népszerűségünket, hiszen a videó- és zenemegosztó oldalak mellett a saját weblapunk is egyre látogatottabb, és a közösségi oldalunk tagjai is 75 ezren vannak. Gyakran szájhagyomány útján terjedt a jó hírünk, s vitathatatlan tény, hogy ebben a koncertek játszották a legfontosabb szerepet. Az elmúlt időszakban e tekintetben is jelentős változások történtek, a két hazai főadó, a Petőfi és a Kossuth Rádió mellett több országos és számtalan vidéki csatorna vette fel a dalainkat a műsorkínálatába. Ehhez mindenképpen szükséges volt egy szemléletváltozásra, hogy a rádiók ne csak kereskedelmi célokat szolgáljanak, hanem olyan önálló zenei szerkesztőkkel is rendelkezzenek, akik jó füllel veszik észre az értékes műfajban dolgozó előadókat is.Az Ismerős Arcok az eltelt két évtized alatt számos szakmai és egyéb elismerésben is részesült. Albumaik közül több is arany státuszt ért el, Kerítést bontok című nagylemezüket Fonogram-díjra jelölték, Nyerges Attila 2012-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült, legutóbb, ez év januárjában pedig a magyar kultúra napján, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára oklevelet nyújtott át neki kultúrateremtő tevékenysége elismeréseként.– Nemcsak számomra, a zenekar valamennyi tagja részére megtisztelő ez a figyelem, hiszen egy ilyen elismerésben benne van a 20 évünk minden öröme és bánata. Benne van a munkánk és az erőfeszítéseink elismerése, minden megtett kilométer, a sok százezer könnyes és ragyogó szempár, a szűnni nem akaró taps is. A politika sok-sok éven keresztül tudomást sem akart venni arról, hogy ez a műfaj létezik. Szerencsére mára már nem ciki, inkább menő dolog, ha valaki Ismerős Arcokat hallgat.