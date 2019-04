,,Nem vigyázunk eléggé a hallásunkra!" - interjú az frissen nyílt hallásközpont audiológusával

Hallásvizsgálatra is ezeken a számokon lehet időpontot kérni, ráadásul áprilisban 5000 Ft kedvezményt biztosítunk szolgáltatásaink árából.

Elérhetőség:

(X)

– Az egészségügyi szakközépiskola után egyből a fül-orr-gége klinikára kerültem nővérként, majd asszisztensként, ahol rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, és megszerettem a fül-orr-gégészeti szakmát. Később a kíváncsiságom az audiológia irányába terelt, és már közel 20 éve foglalkozom ezzel a szép szakmával.– A változatosságában. Nincs két egyforma eset, kettő egyforma hallásgörbe. Mindegyikre más és más megoldást kell találnom, és ez engem tűzben tart. Boldoggá tesz, ha egy aktívan dolgozó embernek vagy egy idős embernek tudok segíteni a hallásproblémáján. Mindenkinek mások az igényei, az elvárásai, amit nekem kell kiderítenem, és ennek alapján személyre szabott segítséget nyújtanom.– Amikor felteszem a hallókészüléket az ügyfél fülére. Ekkor megváltozik az arckifejezése, elterül az arcán egy boldog mosoly afölötti örömében, hogy hall, és elérzékenyül. Ez az élmény csodálatos, nemcsak neki, nekem is.– Sok. Rengeteg. Egyszer eljött hozzám egy 35 éves hölgy, aki gyermekkora óta rosszul hallott, de soha nem fordult szakemberhez a halláscsökkenésével. Segítettem neki kiválasztani egy hallókészüléket, beállítottam neki, behelyeztem a fülébe, majd kimentünk az utcára az üzlet elé, hogy kipróbáljuk, hogyan hall vele. Ekkor elkezdett sírni. Én egy pillanatra megijedtem, nem tudtam elképzelni, hogy mi lehet a baj. Mikor rákérdeztem, azt válaszolta: Nagyon boldog vagyok, hallom a madarakat! Azóta boltban dolgozik eladóként, és tökéletesen tud beszélgetni az emberekkel, ami azelőtt nehézséget okozott neki. Nekem mindig megható élmény szembesülni azzal, milyen gyökeres változás áll be egy ember életében egy ilyen apró technológiától.– Hallókészüléket választani nem könnyű. Mi ezt pontosan tudjuk, hiszen látom, hogy mennyire nehéz azoknak, akik nálunk megfordulnak. Bizonytalanok, sokszor nem is tudják, mit várjanak el a hallókészüléküktől, nem tudják elképzelni, mi mindent lehet kihozni egy jó hallókészülékből.Nálunk egy alapos beszélgetéssel kezdődik a hallókészülék-ellátás, ahol átbeszéljük, mik a lehetőségek, milyen elvárásai vannak az ügyfélnek, mi jelent számára jelentős problémát a hétköznapokban, és hogy arra milyen megoldást tudunk javasolni. Ott vagyunk vele akkor is, ha mélyponthoz érkezik, az ügyfél elbizonytalanodik, vagy később valami probléma merül fel a hallókészülékével kapcsolatban. Nálunk az utógondozás is nagyon fontos, nem engedjük el ügyfeleink kezét a hallókészülék vásárlása után sem.– Sajnos nem. Pedig ez egy fontos része a hallásgondozásnak. Azonban ebben az ügyfélnek is partnernek kell lennie. Nem elég az, hogy elmondjuk, hogy vissza kell jönniük, ha van valami probléma a hallókészülékkel, és mi segítünk, hanem nekik is meg kell tenniük ehhez a szükséges lépéseket. Mindig elszomorodom, amikor kiderül, hogy néhányan feladják, és inkább a fiókban hagyják porosodni a hallókészülékeiket, mert „jó lesz az úgy", vagy nem tudják elfogadni, hogy szükségük van rá.Az én szemem előtt az a cél lebeg, hogy ne csak családi vagy környezeti nyomás miatt használják a hallókészüléket, hanem legbelül maguk is fogadják el, váljon az életük részévé.– Igen, van probléma a hallásommal, és a családban, baráti körben is vannak érintettek. Én a mély hangokat nem hallom jól az egyik oldalon. Erre még nem kell hallókészüléket viselnem, de azért nem mindig értem jól a beszédet. Ez is segít abban, hogy sokkal empatikusabban közelítsek a hozzám érkező emberekhez. Mivel szakmámból kifolyólag jól átlátom a hallókészülékek világát, hiszen rendszeresen tesztelem is azokat, nem aggaszt, hogy eljöhet az az idő, amikor nekem is hallókészüléket kell viselnem.Ezt a nyitottságot próbálom átadni a hozzám segítségért fordulóknak, könnyebb is nekem úgy segíteni, hogy tudom, mitől nyugszanak meg, melyek azok az információk, lehetőségek, amitől fényt látnak a sötét alagút végén.– Mindenkinek más hallókészülék jelenti az igazi társat. Tudjuk, hogy ahhoz, hogy megtalálják a legjobbat, a lehető legtöbb gyártó hallókészülékét ki kell próbálniuk, hogy legyen összehasonlítási alapjuk. Mi szerettük volna ezt a szabad választást megadni a hozzánk érkezőknek, hogy ne kelljen több halláscentrumba ellátogatniuk emiatt, hanem helyben megtaláljanak mindent.– Szerintem nem vigyázunk eléggé a hallásunkra, pedig nagyon fontos lenne. Az életünk egyre zajosabbá vált az elmúlt évtizedek alatt, ám a hallásunk védelmében még le vagyunk maradva. A fiatalok folyamatosan és hangosan zenét hallgatnak, a fesztiválok és a koncertek tele vannak tömegekkel, akiknek a fülében nincs ott a zajszűrő füldugó. Aztán hozzánk kerülnek fülzúgással és akut zajártalom következtében beállt halláscsökkenéssel, amit igyekszünk kezelni hangterápiákkal, fülzúgáskezelésekkel és hallókészülék-ellátással. Ilyenkor sajnálom, hogy nem előbb jöttek hozzánk, mert ez megelőzhető lett volna akár egy pár egyedi, fülre készített zajszűrő füldugóval is, amelyek ráadásul nagyon divatosan néznek ki. Az edukáció terén is van még bőven dolgunk.– Mindig védje a fülét a hangos zajoktól füldugóval, és évente-kétévente látogasson el hallásmérésre. Egy egyszerű audiológiai vizsgálattal rögtön kiderül, ha van valami baj, és azonnal közbe is tudunk lépni, mielőtt még súlyosabbá válna a hallás romlása.Sokan tartanak a hallásvizsgálattól, pedig egy gyors, fájdalommentes vizsgálatról van szó, és egy nagyon könnyen elérhető szolgáltatásról, csupán csak be kell jelentkezniük egy időpontra. Ha valaki bizonytalan abban, hogy a hallásával vannak-e problémák, hová forduljon segítségért, vagy melyek az első lépések, amit meg kell tennie, a lenti telefonszámokon hívhat bennünket, szívesen segítünk!6721 Szeged, Szent István tér 3.Telefon: 06-62/651-222Mobil, sms és Viber: 06-30/359-35-24