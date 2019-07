Sopronban jól végződik a nyár!

www.hotellover.hu Találkozzunk a Lövérben!

Július derekát írjuk, lassan befordulunk a nyár második felébe. Sokan már túl vannak a családi nagy nyaraláson, voltak a kiszemelt tengerparton, de még úgy elmennének valahová! Nekik ajánljuk, és természetesen mindenki másnak is a gyönyörű természeti környezetben, erdők ölelésében található Hotel Lövért, ahol már egy hétvége is számtalan csodálatos élményt tartogat. Ráadásul a szálloda új ajánlatai szuper feltételeket biztosítanak rövid második vagy harmadik nyaraláshoz, meghosszabbított hétvégékhez. Akár 2 éjre, akár több éjre érkezünk, biztosak lehetünk benne, hogy családunk minden tagja feltöltődik a kristálytiszta alpesi levegőn és nagyon jól érzi magát a családi hangulatú szállodában.Több jó válasz is létezik. Mert végtelen nyugalmat áraszt, mert a lehető legzöldebb környezetben fekszik, mert a bővített félpanziós ellátás minden igényt kielégít, mert kedves, családias a hangulat, mert körös-körül csak erdő van, mert közel a Familypark… Kinek-kinek a saját kedve és elképzelése szerint alakítható a kikapcsolódás. Gyerekekkel, édes kettesben vagy szeniorként is érdemes útra kelni az ország nyugati határvidékére, és megtapasztalni a soproni fenyveserdő, a Fertő-tó és a látnivalóiról, fesztiváljairól népszerű Sopron hangulatát. Aben igazán közel lehetünk a természethez az erdőre vagy a saját pihenőparkra néző szobákban, a tágas éttermi teraszon, az ötödik emeleti napozón vagy éppen a szabadtéri játékokkal és gondozott füves területekkel hívogató parkban. Könnyen megtaláljuk a nekünk tetsző arányokat az aktív pihenés és az édes semmittevés között. A wellness részlegen a jakuzziban és a medencében pihenhetünk, a szaunák forrók és ha masszázsra vágyunk, csak egy szavunkba kerül, a 6. emeleti Wellness & Beauty központ wellness és szépség kezelések széles választékával vár minket.A szálloda legújabb ajánlata, aegészen szeptemberig kínál lehetőséget arra, hogy 2 éjszaka áráért 3 hétvégi éjszakát maradhassunk a Lövérben, kvázi odaadja nekünk a vasárnap éjszakát ajándékba. Ugye milyen jól hangzik? Ha pedig nem engedhetjük meg magunknak, hogy elengedjük a hétfői munkanapot, akkor érdemes megfontolni aajánlat foglalását. Köztudott, hogy törzsvendégnek lenni jó, és ez a Lövér Törzsvendég Klubhoz való tartozás esetében komoly, százalékos árengedménnyel jár. Ezen a nyáron, a szálloda nagylelkű ajánlata értelmében a 2 éjszakás hétvégi akciós csomag foglalásakor azonnal csökken a csomagár 15 %-kal, ha a vendég érkezéskor regisztrál a törzsvendég klubba. Az üzlet kölcsönösen jól sülhet el, hiszen a vendég árkedvezményt és törődést kap hosszú távra, a szálloda pedig lehetőséget, hogy e-mailes hírlevélben folyamatosan tájékoztassa a törzsvendégeket az aktuális hírekről és akciókról.– hangzik a következő szlogen, ami a gyakorlatban tényleg azt jelenti, szó szerint azt jelenti, hogy augusztus legvégén minden 12 év alatti gyerek nyaralásáért cserébe egy társasjátékot vár a Lövér. Egy ilyen pénztárcakímélő akcióval a sulikezdés előtt csak jól járhatnak a családok, a lurkóknak pedig szuper élményekkel zárul a vakáció.Sopron és a Lövérek tagadhatatlanul népszerű úti cél az idősebb generáció képviselői között, talán a nosztalgia, talán az egészséges erdei klíma, talán a kellemes szállodai élmények miatt. A Hotel Lövér 55 +-os vendégek számára kidolgozottvasárnaptól péntekig kihagyhatatlan lehetőség! Egészen év végéig is foglalható ez a bővített félpanzióval, csoportos mozgásprogramokkal, vezetett erdei sétákkal és ingyenes transzferrel bővített szenior ajánlat. Bizony, a szálloda segít a nyugdíjas vendégeknek a szálloda és a vasútállomás vagy az autóbusz pályaudvar közötti közlekedésben. Érdemes tehát jegyet váltani a Szeged és Sopron között menetrendszerűen közlekedő közvetlen távolsági autóbuszra, mert Sopronba érve a szálloda már mindenről gondoskodik.Ha nem szállásközvetítőnél, hanem közvetlenül a szállodánál foglaljuk le szobánkat, már 5% -kal olcsóbban nyaralunk. A közvetlen foglalás természetesen történhet e-mailben, telefonon, személyesen vagy aweboldal szállásfoglaló rendszerében.