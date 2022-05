A serdülőcsapat sporttörténelmi jelentőségű magyar bajnoki címe után a Szegedi Vízipóló Suli ifjúsági korosztálya is ki­­tett magáért. Lehmann István vezetőedző tanítványai a Szőnyi úti uszodában a legjobb négyig meneteltek a nyolcas döntőben, majd a bronzmérkőzésen a felnőtt OB I.-ben edződő játékosokkal felálló UVSE-t győzték le.

Meseszerű hétvégét produkáltunk – kezdte beszámolóját lapunknak Lehmann István.

Korábban beszélgettünk már az edzőkollégákkal arról, hogy mire és mekkora esélye lehet ennek a korosztálynak. Utólag elmondhatom, minden úgy alakult, ahogy elterveztük. Az alap- és középszakaszban kétszer kikaptunk a Vasastól, majd most a negyeddöntőben legyőztük őket 15–10-re. A ké­­sőbb győztes KSI ellen is egy szoros elődöntőt játszottunk, pedig rengeteget cseréltem. Az UVSE elleni bronzmeccs pedig maga a katarzis volt, hogy a férfi OB I.-ben edződők ellenére nyerni tudtunk – mesélte büszkén. Hozzátette, ez a bronz­­­érem azért is különleges él­­mény számára, mert a korosztályból heten kiöregszenek, akiket gyermekkoruk óta látott felcseperedni, felnőtté válni az uszodában.

Egy héttel korábban a serdülők döntőt nyertek Szegeden. Mint azt Lehmann elmondta, az ificsapatnak sokat jelentett, hogy a serdülők frissen, nem már egy meccsel a kezükben ugrottak vízbe a nyolcas döntőben. Mellettük pedig további vezérekre lelt a csapat, így összejött az az extra teljesítmény, hogy játszhattak az elődöntőben, majd ezt megkoronázhatták egy bronzéremmel.

Amíg tart az iskola, ad­­dig szeretném, ha a levezető edzéseket is megtarthatnánk. A világbajnokság miatt többnyire majd szárazföldön tudunk edzeni valószínűleg. Dolgozunk azon, hogy az ifiből kiöregedők se távolodjanak el a vízilabdától. Jön még a gyermekbajnokság döntőhétvégéje, amelyen bízunk egy káprázatos befejezésben – jegyezte meg bizakodva.

Ötödik helyen végeztek a szentesi lányok A Dunaújváros ellen elvesztett negyeddöntő után mindkét helyosztó mérkőzését megnyert a Prointerier Yordo Szentesi leány ifjúsági vízilabdacsapata, amely így a bajnokság 5. helyén végzett.

– Összességében elégedett vagyok a három mérkőzéssel. Jól felkészültünk a Dunaújváros elleni találkozóra, 3–0-val kezdtünk, de a harmadik negyedben 7–6 után jött egy rövidzárlat. Elléptek kettővel, ezt a hátrányt pedig már nem sikerült ledolgoznunk – összegzett a csapat edzője, Matajsz Márk. Az 5–8. helyért előbb az Egert győzték le 16–7-re, majd a helyosztón a BVSC-t 10–8-ra.