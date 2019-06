10 megyei fiatal a világporondon: történelmet ír a Csongrád, a SZUE 7 úszót is indít

Büszkék lehetnek a vásárhelyiek. Ugrai Panna (fotónkon, Hód Úszó SE) mellett Szőke Zita (NICS-HSÚVC) is ott lesz az EYOF-on. FOTÓ: FRANK YVETTE

Kezdjük egy történelmi sikerrel: a Csongrádi Poseidon Úszó Egyesület első alkalommal indít versenyzőt nemzetközi porondon, ugyanis az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) ott lesz Pető Bence is, miután ezüst­érmet szerzett a serdülő ob-n. Ezzel a sikerrel három megyei város négy egyesülete indít összesen tíz úszót a legfontosabb nemzetközi viadalokon.A bakui Európai Ifjúsági Olim­­piai Fesztiválon (EYOF) in­dul Fábián Bettina (Haász SZUE), aki a serdülő ob-n két korosztályos bajnoki címet szerzett. A négy bajnoki címet szerző Ugrai Panna (Hód Úszó SE) is ott lesz az EYOF-on: négy számban kvalifikálta magát, de ebből három egy napon van, így válogatnia kell ezek közül, hiszen még a váltókban is érdekelt lesz.A kazanyi ifjúsági Európa-­bajnokságon Fábián Fanni, Ulrich Botond, Fábián Milán (Haász SZUE) és Szőke Zita (NICS-HSÚVC) is indul, mivel utóbbi vásárhelyi tehetség és a három szegedi úszó fantasztikusan szerepelt az ifjúsági ob-n, a Haász SZUE el is hódította a legeredményesebb klubnak járó trófeát. A racicei nyílt vízi ifjúsági Európa-bajnokságra Vas Luca és Fábián Milán (Haász SZUE) is kvalifikált, miután a korosztályos ob-n mindketten a három legjobb magyar között voltak. A szegediek részéről felnőtt világbajnoki indulók is vannak: Olasz Anna magyar, Farkas Tamás pedig szerb színekben indul a kvangdzsui vb-n, ahol a legjobb tíz közé kerülés olimpiai kvalifikációt ér. Idén ifjúsági világbajnokság is lesz, méghozzá Budapesten, a vb-re a kazanyi ifjúsági Eb-n lehet kvalifikálni.