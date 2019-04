Andorka Péter góljával élre ugrott a Szeged-Grosics

További eredmények: Pécs–Szentlőrinc 1–0, Kecskemét–Dunaújváros 1–0, Rákosmente–Kispest II. 2–1, Dabas– Iváncsa 1–1.

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 22. forduló. Paks, 50 néző.Jakab Géza (Mohos, Baráth).Rácz G. – Berdó, Báló, Lőrincz, Bognár, Opavszky, Szalai, Adamcsek, Bartha (Györgye, 63.), Nagy Á., Süvöltös (Pál, 86.).Tököli Attila.Alekszics – Achim, Farkas M., Tóth G., Pászka – Zvara (Coroian, 6.), Germán, Oláh G. (Popin, 78.), Erdei (Zabari, 69.) – Cigan, Andorka.Joao Janeiro.Andorka (87.).Nagy Á. (92.), ill. Coroian (7.), Tóth G. (54.), Pászka (88.).Bognár (64.), ill. Germán (94.).Rossz előjelekkel utazott el Paksra a Szeged-Grosics Akadémia, hiszen a legjobb gólszerzője, Máté János Achillesín-gyulladás miatt a keretbe sem került be. Helyette viszont a Cigan, Germán Tamás, Andorka Péter trióra hárult a feladat, hogy valahogy feltörje a hazai védelmet.Ez egészen a hajráig nem sikerült, mert a feszült mérkőzésen kevés helyzete volt a Paks II-nek, a vendégek viszont igyekeztek minél több veszélyes lehetőséget teremteni. A Paks II. a 64. percben emberhátrányba került, amikor Bognár szándékos rúgásért kapott piros lapot. Szerencsére Oláh Gergőt ápolni ugyan kellett, de sérülés miatt lecserélni ekkor még nem.A létszámelőnyben lévő Szeged-GA aztán megtörte a jeget: a 87. percben Andorka lőtte be a győztes gólt – ahogy egy héttel korábban is a Dabas ellen... És mivel a Szentlőrinc 1–0-ra kikapott Pécsett, így az élre is ugrott a csapat. A meccs utolsó pillanataiban egy dulakodás közepette Germán is piros lapot kapott.– Érzelemdús meccset játszottunk, és egyik csapat sem futballozott jól a találkozón. Viszont mi megérdemeltük a győzelmet, mert a mérkőzésé végéig küzdöttünk, hajtottunk.