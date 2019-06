Az első görög Szegeden - vele lett teljes a keret a pólósoknál

Aggelosz Foszkolosz lesz az első görög vízilabdás, aki Szegeden játszik. Fotó: Etnikos

Az újonc kerete



A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat kerete: Molnár Dávid, Katona Bálint (kapusok). Kiss Csaba, Aggelosz Foszkolosz (görög), Nikola Bogdanovics (szerb), Bicskei Attila, Berki Richárd, Boros Tamás, Zsigri Bence, Farkas Kristóf, Blank Ádám, Szedmák Dávid, Palotás Gergely, Somlai Tamás, Lihotzky Donát, Börcsök Milán, Lakatos Soma, Mekkel Máté, Antal Csongor, Berkó Ákos, Szporny Armand, Tanács Patrik (mezőnyjátékosok).Vezetőedző: Szabó Zoltán. Másodedző: Barna Tamás.



A csapat július 15-én lát munkához. Az első hét a rávezetésé lesz, majd július 22-től kezdődik az alapozómunka. A baj­nokság várhatón szeptemberben startol. Az SZFVCS szeretne majd tornákon is szerepelni, azonban ez az időszak még tervezés alatt van.



Az OB I-ben a küzdelmek ismét két nyolcas csoportban zajlanak majd. A sorsolást, az A és B csoport kialakítását augusztusban végzik el a Magyar Vízilabda-szövetségben, ekkor derül ki, hogy kikkel játszik a Szeged.

– Teljes a keret – közölte a hírt Molnár Tamás, a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat ügyvezetője.– Három új játékosunk lesz, Kiss Csaba után megszereztük a szerb Nikola Bogdanovicsot és a görög Aggelosz Foszkoloszt. Mindketten komoly erősítések, bízom benne, hogy a célunkat, a biztos bennmaradást kiharcoljuk velük.Idén az OB I/B-ből harcolta ki a feljutást a Szeged, így a 2019–2020-as idényben ismét a legjobbak, azaz az OB I-ben szerepelhet. A keret együttmaradt, csak Török András és Vidovics Barnabás távozott. Melléjük érkezett a rutinos, hatalmas tapasztalattal bíró Kiss Csaba és a most bejelentett két új fiú. Érdekesség, hogy a klub történetének első görög játékosa lesz Aggelosz Foszkolosz. A csapat új edzőjét, az egykori BEK-győztes Szabó Zoltánt kértük arra, hogy mutassa be először a hellén pólóst.– Az Etnikos csapatában szerepelt, center poszton bevethető játékos, nagyon fontos volt az ő megszerzése, mert erre a pozícióra csak Szedmák Dávid volt a keretben. Görög utánpótlás-válogatottban játszott, szeretne viszont bekerülni a felnőtt nemzeti együttesbe is, így hatalmas ambícióval érkezik hozzánk. Közel áll hozzá, hiszen hazája legjobb centerei között tartják számon.Nikola Bogdanovics az előző idényt Montenegróban, a Budva csapatánál töltötte. A kapásoldalon bevethető 25 éves vízilabdás Szabadkáról származik, így nem kell most messzire költöznie.– Vele személyesen is találkoztam – mutatta be a szerb légióst Szabó Zoltán –, járt már nálunk. Gólerős pólós, minden csapatában a legeredményesebb játékosnak számított. A montenegrói kupadöntőben a Jadran Herceg Novinak hét gólt is dobott. Nikola is minden korosztályos utánpótlás-válogatottban szerepelt, felnőttként viszont még nem sikerült bemutatkoznia, azonban az a célja, hogy ez az álma megvalósuljon. Komplex játékos, több poszton is tudom majd használni, de leginkább kapásoldalon érzi jól magát. Mindkét fiú komoly erősítés lesz, örülök annak, hogy még a felkészülés kezdete előtt kialakult a teljes keretünk, amelybe több szegedi saját nevelésű játékos is bekerült.A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat a BVSC II. mögött lett a második az OB I/B-ben. Mivel a BVSC a legjobbak között szerepel, így a bajnokság ezüst­érmese, azaz a Szeged került fel az OB I-be, és szerepelhet egy év után újból az elitligában.