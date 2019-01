Bemutatjuk a 32. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa győzteseit (1. rész): Varga Pince Junior

Fiatalok, győztesek. A Varga Pince Junior nyerte a –35-ös kategóriát. Fotó: Karnok Csaba

A 32. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa nyílt korosztályában győztes Varga Pince Junior neve ismerős lehet: az első két szó alkotta név már szerepel a nyílt és a +35-ös kategória korábbi győztesei között.A jelenlegi csapat kerete azonban teljesen más, mint a korábbiak: csupa 2001-es születésű, szegedi származású gyerek alkotta. És ez az együttes nyerte meg a torna döntőjét, amelyben 2–1-re legyőzte a Fit World O'Neillt.– Varga Béla nélkül ez az egész nem jöhetett volna létre, rendkívül lelkesen állt a srácokhoz, öröm volt nézni – mondta a csapat vezetője, a Puskás Akadémia erőnléti csoportvezetője, Papp Róbert.– Ezek a gyerekek a Tisza Volán 2001-es korosztályát alkották, ahol Lednitzky András volt az edzőjük. Bár az ország különböző akadémiájára igazoltak el, a társaság összetartó maradt. Még kisgyerekek voltak, amikor többekkel kijártunk a Kék Mókus-kupa meccseire, és már akkor megfogadták, egyszer ők is elindulnak. Tavaly 2001-Kuszi Trafik néven próbát tettünk, de az a torna még nem sikerült jól. Most azonban rááldozták a srácok a hétvégéjüket, és egészen kerek lett a történet. A gyerekek olyan csapat mezében és nevében játszottak, amely kötelezte őket a jó szereplésre. Nem a Bajnokok Ligáját nyertük meg, a helyén kezeljük az első helyet, de a szegedi labdarúgásnak minden apró sikerélményre szüksége van.A keretből Vágó Gábor, Daróczi Dominik és Szabó Gergő a Kecskemét, Gézárt Attila és Schildkraut Krisztián az Újpest FC, Dóra Donát és Zana Dávid a Sándor Károly Akadémia, Papp Milán a Puskás Akadémia, Veszelinov Dániel a szombathelyi Király SZE, Oláh Levente az Illés Akadémia, Rádai Gergely a Vidi FC növendéke, míg Budai Bálint, Sándor Alex, Neupert Erik és Gémes Máté a SZEOL SC labdarúgója.– A gyerekek nagy része az utánpótlásban hétről hétre megkapja a mentális és fizikai terhelést, hiszen a korosztályos első osztály kiemelt bajnokságában játszanak. Így nekik nem okozott gondot a felnőttek közötti játék és a tét, a megkapott, négy-öt évnyi akadémiai képzés meglátszik rajtuk. Csongrád megyéből nagyjából 25-30 gyerek ment el a különböző akadémiákra, és körülbelül húsz százalékuk profi magyar labdarúgó is lehet, amely ez esetben NB I-et és NB II-t jelenthet. A Varga Pince Junior keretének jó része pedig simán jelenthetné a profi szegedi labdarúgás jövőjének alapját – mondta végül Papp Róbert.