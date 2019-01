Boldogan zárta a Metalcom-Szentes a rangadót

Metalcom-Szentes–Honvéd 10–9 (3–3, 2–0, 2–4, 3–2)

Férfi vízilabda OB I, A csoport, 9. forduló. Szentes, 300 néző. Vezette: Csizmadia, Tordai.

Metalcom-Szentes: MEIXNER – KÓKAI, NAGY M. 4, VÖRÖS, PELLEI F. 1, SOMOGYI 3, KRISZOSZPATISZ 1. Csere: KISS K. 1, PELLEI K., MANOJLOVICS, TÓTH Gy., HEGEDŰS, KUZMENKO. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Honvéd: Decker A. – KARDOS 2, Illés 1, SZIRÁNYI 2, Szívós 3, Juhász Zs., Manhercz Á. Csere: Duvnjak (kapus), Kiss B., Shimizu, Fülöp 1, Simon R., Gregor, Simon Á. Vezetőedző: Merész András.

Gól – emberelőnyből: 8/5, ill. 7/2.

Ötméteresből: –, ill. 2/1.

Kipontozódott: Kókai, Hegedűs.



A visszavágás vágya fűthette a Metalcom-Szentes játékosait, miután az ősszel 10–5-ös vereséget szenvedtek a Honvéd otthonában, míg az előző szezon szentesi összecsapásán hét másodperccel a vége előtt a világbajnok Szívós Márton klasszis megoldása után szabaddobásgóllal nyert meccset a Honvéd a Kurca partján.



A vendégek találtak be először Szirányi Balázs révén, azonban a hazaiak csapatkapitánya, Somogyi Balázs egalizált, majd Nagy Márton szerzett vezetést. Telt ház előtt, kiváló hangulatban jól tartotta magát a Honvéd, így nyolc perc után 3–3 állt az eredményjelzőn.



A második negyedben egyszer-egyszer ismét villant a Nagy, Somogyi páros, így 5–3-ra elhúzott a Metalcom-Szentes. Meixner Marcell parádésan védett a hazai kapuban, kiváló összhangban volt a hálóőr és védelme. Hálás volt a közönség a jó játékért, amely a harmadik negyed derekán csúcsosodott ki. Athanasziosz Kriszoszpatisz akciógólját követően már 7–4-re vezetett a Csongrád megyei csapat.



Háromgólos hátrányban sem adta fel győzelmi reményeit a fővárosi Honvéd, még a negyedik negyed kezdete előtt kiegyenlített Fülöp, Szívós és Szirányi találatainak köszönhetően. Döntetlennel kezdődött tehát a záró nyolc perc, amelyben Meixner ismét több bravúrt is bemutatott.



Sorozatban a negyedik Honvéd-gól érkezett Kardos Alexander révén öt és fél perccel a találkozó vége előtt, így 1–0 után 9–8-nál ismét a vendégek vezettek.



Ahogyan a Honvéd, a Metalcom sem esett össze hátrányban, így Kiss Kristóf a lehető legjobbkor talált be egy emberelőny végén, majd a mezőny legjobbjai, Somogyi és Nagy lőtték kétgólos előnybe a vendéglátót. Egy perccel a vége előtt Szívós ismét bevágott egy szabaddobást, azonban most belefért, 10–9-re a Kurca-partiak győztek.



Pellei Csaba: – Borzasztóan boldog vagyok, mert ismét bebizonyítottuk, hogy hiába fordít az ellenfél nagyobb előnyünkről, képesek vagyunk felállni. Fantasztikus kapusteljesítménynek és a csapategységnek köszönhetően megnyertük a találkozót egy nálunk magasabban jegyzett együttes ellen. A céljaink nem változtak a bajnokságban, a 9–12. helyért küzdünk, szeretnénk a tavalyi eredményünknél jobban szerepelni. Fantasztikus hangulatot teremtettek az uszodában a szurkolók, köszönjük nekik a biztatást, hozzátették nekünk azt a pici pluszt a nehéz időkben, amire szükségünk volt.



Meccskomment: Somogyi Balázs (a Metalcom-Szentes csapatkapitánya):

– Színvonalas mérkőzés volt, ennél több fordulat már nem férhet egy vízilabdameccsbe. Mindkét fél vezetett többször, akár több góllal is, de mindig felállt a másik csapat. Minden találkozón vannak sorsfordító pillanatok, amelyek befolyásolják a végeredményt. Most is voltak, de ezekből hosszú idő után mi jöttünk ki győztesül. Nüanszok döntöttek ma, mi, és a Honvéd is szívét-lelkét belerakta a medencébe. Az elvégzett munka gyümölcse ez a siker, örülök, hogy ott folytattuk, ahol karácsony előtt abbahagytuk.