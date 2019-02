Celjében indul a BL-idény: vasárnap a szlovén bajnok otthonában lép pályára a MOL-PICK Szeged

Délmagyarország BL-szurkolói klub a Hágiban

Következik a 179. Bajnokok Ligája meccse a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának. Vasárnap 17 órakor a szlovén bajnok RK Celje Pivovarno Lasko otthonában szerepel a magyar bajnok. A kékek 10 forduló után 15 ponttal a második helyen állnak a B csoportban, amelyet 18 ponttal a francia Paris SG vezet.Négy forduló van még hátra, az izgalmak, a csapatok közötti verseny fokozódik. Az első hat helyezett jut tovább, a csoportelső egyből a legjobb nyolc közé kerül. Most már mindenki a minél jobb pozíció eléréséért küzd. A PICK számára létfontosságú lenne vasárnap este a győzelem megszerzése, mert ezzel megerősítené a helyét, jóformán a másodiknál rosszabb helyen nem is végezhetne.A szlovén bajnok számára is fontos minden meccs. Jelenleg a hetedik helyen állnak, és hét pontot gyűjtöttek. Szerdán este a szlovén bajnokságban nagy meglepetésre hazai pályán vereséget szenvedtek a nem túl acélos Trebnje gárdájától, méghozzá 31–26-ra kaptak ki. Ha ebből az eredményből indulnánk ki, akkor sima szegedi győzelmet lehetne jósolni. Igen ám, de az őszi BL-sorozatban otthon legyőzték a német Flensburgot (23–20), tetemes hátrányból felállva döntetlent (29–29) értek el a francia Nantes ellen. Ez mindenképpen figyelmeztető, nem szabad őket félvállról venni.Eddig hét Szeged–Celje csatát jegyezhettünk fel a BL-ben. A kezdeti szlovén fölény szerencsére eltűnt. Négy PICK-siker, egy döntetlen és két celjei győzelem az eddig mérleg. Az elmúlt négy meccsen csak a kékek nyertek, 2016. novemberében idegenben is átszakadt a gát, ekkor 31–25-re nyert a Pastor-alakulat. Az őszi meccsen 33–24-re diadalmaskodott a MOL-PICK, így a statisztikák alapján mindenképpen esélyes a győzelem megszerzésére.Nem lesz egyszerű feladat, de az erőt adhat, hogy 250 (!) kék szimpatizáns buzdítja majd a csapatot.A meccset a Sport 1 élőben adja, a delmagyar.hu Útinapló formájában számol be a túráról, a meccset szöveges online tudósításban közvetíti.1. PSG 10 9 0 1 320 – 269 182. Szeged 10 7 1 2 300 – 285 153. Flensburg 10 5 0 5 274 – 266 104. Nantes 10 3 3 4 298 – 286 95. Zagreb 10 3 2 5 252 – 278 86. Zaporizzsja 10 3 1 6 298 – 302 77. Celje 10 3 1 6 262 – 289 78. Skjern 10 2 2 6 279 – 308 6Ha már újraindul a várva várt sorozat, ismét férfi kézilabda Bajnokok Ligája meccsen izgulhatunk, akkor úgy döntött a Délmagyarország és a Hági Udvar, hogy szurkolói klubot szervez. Vasárnap a Celje elleni idegenbeli meccsen népes szegedi tábor buzdítja majd a helyszínen a csapatot, de akik itthon maradnak, azoknak sem kell egyedül nézniük a BL-összecsapást, hanem közösen szurkolhatnak, teremthetnek igazi meccshangulatot. Nagyon bízunk benne, hogy megtelik majd a Hági kávézórésze, kékbe öltöztetjük a patinás éttermet.Az eseményről további információkat kaphatnak a delmagyar.hu-n, a sportrovat Facebook-oldalán, a szurkolói klub Facebook-eseményén, illetve a 30/870-7900-s telefonszámon.